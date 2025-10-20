https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kuresel-petrol-fiyatlari-geriliyor-piyasalarda-arz-fazlasi-endisesi-buyuyor-1100329458.html

Küresel petrol fiyatları geriliyor: Piyasalarda ‘arz fazlası’ endişesi büyüyor

Enerji piyasalarında yön yeniden aşağı döndü. Küresel petrol fiyatları arz fazlası korkusu, talep daralması ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle gerilemeye... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098760497_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_6088cb25f911da054008763cec4d5639.jpg

Küresel petrol piyasasında dengeler yeniden bozuldu. Brent petrol haftanın ilk işlem gününde 61 dolar seviyesine gerilerken, ABD tipi ham petrol de düşüş eğilimini sürdürdü. Enerji piyasasında hakim olan yeni kaygı 'arz açığı' değil, 'arz fazlası' haline geldi.Ticaret gerilimi enerji talebini baskılıyor ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret restleşmeleri petrol talebi beklentilerini zayıflatıyor. Uzmanlara göre iki ülkenin karşılıklı olarak yeni liman ve ticaret kısıtlamaları getirmesi, küresel ticaret hacmini ve enerji talebini düşürme riski taşıyor.Piyasa göstergeleri alarm veriyor Petrol kontrat yapısında görülen contango eğilimi piyasaya net mesaj veriyor. Yakın vadede talep zayıf ve depolama maliyetine rağmen petrol stoklamak yeniden cazip hale geldi. Bu durum, piyasada petrol fazlası olduğu yorumunu güçlendiriyor.Rusya ve Hindistan faktörü Rus petrolü üzerindeki belirsizlikler de fiyatları etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’a Rus petrol ithalatı nedeniyle yaptırım uyarısını yineledi. Küresel enerji denklemindeki yeni siyasi hamlelerin piyasadaki dalgalanmayı artıracağı tahmin ediliyor.

