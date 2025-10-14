https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/yaptirimlara-ragmen-rusyanin-petrol-sevkiyati-iki-yilin-zirvesine-cikti-talep-gittikce-artiyor-1100178432.html
Yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol sevkiyatı iki yılın zirvesine çıktı: Talep gittikçe artıyor
Yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol sevkiyatı iki yılın zirvesine çıktı: Talep gittikçe artıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın deniz yoluyla yaptığı petrol sevkiyatları son haftalarda hızla artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Moskova'nın enerji ihracatındaki... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T16:08+0300
2025-10-14T16:08+0300
2025-10-14T16:08+0300
ekonomi̇
rusya
asya
karadeniz
çin
hindistan
petrol
yaptırımlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100178235_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_1102af3e627300b2b7585d82f9c73e8c.jpg
Rusya, petrol üretimini artırırken ham petrol sevkiyatını da hızlandırdı. Özellikle Baltık ve Karadeniz limanlarından yapılan yüklemelerin arttığı, ham petrolün yurt içinde işlenmek yerine ihracata yönlendirildiği aktarıldı.Asya’ya yönelim sürüyor Rus petrolünün önemli bölümü Asya pazarına gönderilmeye devam ediyor. Sevkiyatların büyük kısmı Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerine yöneliyor. Uzmanlara göre Rusya, yaptırımlara rağmen enerji ihracatını alternatif rotalarla sürdürmeyi başarıyor.Gelirlerde artış Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen Rusya’nın ihracat gelirlerinde belirgin bir yükseliş olduğu aktarılıyor. Sevkiyat artışı, Moskova’nın enerji gelirlerini güçlü tutma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın deniz yoluyla petrol ihracatı, son iki yılda günlük ortalama 3.2 milyon varil seviyesinden 3.7 milyon varile yükselerek yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rusya-hindistan-petrol-ticareti-buyuyor-abdnin-baskilari-yetersiz-kaldi-1100023649.html
rusya
asya
karadeniz
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100178235_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_2b4c2976ebb16f9cea55effffd175d78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, asya, karadeniz, çin, hindistan, petrol, yaptırımlar
rusya, asya, karadeniz, çin, hindistan, petrol, yaptırımlar
Yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol sevkiyatı iki yılın zirvesine çıktı: Talep gittikçe artıyor
Rusya'nın deniz yoluyla yaptığı petrol sevkiyatları son haftalarda hızla artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Moskova'nın enerji ihracatındaki yükselişin, üretim politikasındaki değişim ve Asya pazarına yönelimden kaynaklandığı aktarılıyor.
Rusya, petrol üretimini artırırken ham petrol sevkiyatını da hızlandırdı. Özellikle Baltık ve Karadeniz limanlarından yapılan yüklemelerin arttığı, ham petrolün yurt içinde işlenmek yerine ihracata yönlendirildiği aktarıldı.
Rus petrolünün önemli bölümü Asya
pazarına gönderilmeye devam ediyor. Sevkiyatların büyük kısmı Çin
, Hindistan
ve diğer Asya ülkelerine yöneliyor. Uzmanlara göre Rusya, yaptırımlara rağmen enerji ihracatını alternatif rotalarla sürdürmeyi başarıyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen Rusya’nın
ihracat gelirlerinde belirgin bir yükseliş
olduğu aktarılıyor. Sevkiyat artışı, Moskova’nın
enerji gelirlerini güçlü tutma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Rusya'nın deniz yoluyla petrol ihracatı, son iki yılda günlük ortalama 3.2 milyon varil seviyesinden 3.7 milyon varile yükselerek yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.