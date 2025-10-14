Türkiye
Yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol sevkiyatı iki yılın zirvesine çıktı: Talep gittikçe artıyor
Yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol sevkiyatı iki yılın zirvesine çıktı: Talep gittikçe artıyor
Rusya'nın deniz yoluyla yaptığı petrol sevkiyatları son haftalarda hızla artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Moskova'nın enerji ihracatındaki... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya, petrol üretimini artırırken ham petrol sevkiyatını da hızlandırdı. Özellikle Baltık ve Karadeniz limanlarından yapılan yüklemelerin arttığı, ham petrolün yurt içinde işlenmek yerine ihracata yönlendirildiği aktarıldı.Asya’ya yönelim sürüyor Rus petrolünün önemli bölümü Asya pazarına gönderilmeye devam ediyor. Sevkiyatların büyük kısmı Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerine yöneliyor. Uzmanlara göre Rusya, yaptırımlara rağmen enerji ihracatını alternatif rotalarla sürdürmeyi başarıyor.Gelirlerde artış Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen Rusya’nın ihracat gelirlerinde belirgin bir yükseliş olduğu aktarılıyor. Sevkiyat artışı, Moskova’nın enerji gelirlerini güçlü tutma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın deniz yoluyla petrol ihracatı, son iki yılda günlük ortalama 3.2 milyon varil seviyesinden 3.7 milyon varile yükselerek yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.
Yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol sevkiyatı iki yılın zirvesine çıktı: Talep gittikçe artıyor

16:08 14.10.2025
© Sputnik / Maksim BogodvidAn oil pumpjack is seen in Almetyevsk District, Tatarstan, Russia.
