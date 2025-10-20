https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kremlin-kiev-rejiminin-durusu-celiskilerle-dolu-1100326502.html

Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu

Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğunu ve çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamadığını... 20.10.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kiev rejiminin yaptığı açıklamaların ve çözümle ilgili sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu, çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamıyor" dedi.Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine çözüm bulma konusundaki duruşunun tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini dile getiren Rus yetkili, Rusya-ABD Zirvesi öncesinde yapılması gereken çok ‘ev ödevinin’ olduğunu kaydetti.Rusya-ABD Zirvesi’ne yönelik hazırlıkların henüz tam anlamıyla başlamadığını söyleyen Peskov, ilgili kapsamlı çalışmaların henüz yeni başlayacağını belirtti.Rusya lideri Vladimir Putin ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmenin, Rusya-ABD ikili ilişkilerin değerlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen Peskov, yeni zirveden, Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ekledi.

