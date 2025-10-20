https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kremlin-kiev-rejiminin-durusu-celiskilerle-dolu-1100326502.html
Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu
Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğunu ve çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamadığını... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T13:21+0300
2025-10-20T13:21+0300
2025-10-20T13:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
donald trump
ukrayna
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_dcabad14346ee925e5ecf7d37061324d.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kiev rejiminin yaptığı açıklamaların ve çözümle ilgili sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu, çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamıyor" dedi.Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine çözüm bulma konusundaki duruşunun tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini dile getiren Rus yetkili, Rusya-ABD Zirvesi öncesinde yapılması gereken çok ‘ev ödevinin’ olduğunu kaydetti.Rusya-ABD Zirvesi’ne yönelik hazırlıkların henüz tam anlamıyla başlamadığını söyleyen Peskov, ilgili kapsamlı çalışmaların henüz yeni başlayacağını belirtti.Rusya lideri Vladimir Putin ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmenin, Rusya-ABD ikili ilişkilerin değerlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen Peskov, yeni zirveden, Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/macaristan-ab-toplantilarinda-ukraynaya-askeri-yardima-karsi-cikacagiz-1100315084.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:993:745_1920x0_80_0_0_a2e84f4dc8c5d6eb4fa031b0de932c80.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, donald trump, ukrayna, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, donald trump, ukrayna, abd
Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğunu ve çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kiev rejiminin yaptığı açıklamaların ve çözümle ilgili sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu, çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamıyor" dedi.
Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine çözüm bulma konusundaki duruşunun tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini dile getiren Rus yetkili, Rusya-ABD Zirvesi öncesinde yapılması gereken çok ‘ev ödevinin’ olduğunu kaydetti.
Rusya-ABD Zirvesi’ne yönelik hazırlıkların henüz tam anlamıyla başlamadığını söyleyen Peskov, ilgili kapsamlı çalışmaların henüz yeni başlayacağını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmenin, Rusya-ABD ikili ilişkilerin değerlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen Peskov, yeni zirveden, Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ekledi.