Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu
Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu
20.10.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kiev rejiminin yaptığı açıklamaların ve çözümle ilgili sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu, çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamıyor" dedi.Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine çözüm bulma konusundaki duruşunun tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini dile getiren Rus yetkili, Rusya-ABD Zirvesi öncesinde yapılması gereken çok ‘ev ödevinin’ olduğunu kaydetti.Rusya-ABD Zirvesi’ne yönelik hazırlıkların henüz tam anlamıyla başlamadığını söyleyen Peskov, ilgili kapsamlı çalışmaların henüz yeni başlayacağını belirtti.Rusya lideri Vladimir Putin ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmenin, Rusya-ABD ikili ilişkilerin değerlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen Peskov, yeni zirveden, Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ekledi.
Kremlin: Kiev rejiminin duruşu çelişkilerle dolu

13:21 20.10.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğunu ve çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kiev rejiminin yaptığı açıklamaların ve çözümle ilgili sergilediği duruşun çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu, çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamıyor" dedi.
Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine çözüm bulma konusundaki duruşunun tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini dile getiren Rus yetkili, Rusya-ABD Zirvesi öncesinde yapılması gereken çok ‘ev ödevinin’ olduğunu kaydetti.
Rusya-ABD Zirvesi’ne yönelik hazırlıkların henüz tam anlamıyla başlamadığını söyleyen Peskov, ilgili kapsamlı çalışmaların henüz yeni başlayacağını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmenin, Rusya-ABD ikili ilişkilerin değerlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen Peskov, yeni zirveden, Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ekledi.
