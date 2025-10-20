Türkiye
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri, açık artırma yöntemiyle... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
12:12 20.10.2025 (güncellendi: 12:13 20.10.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSosyal medya paylaşımı ihbar sayıldı: Konut ve araç satışındaki ilanlarda kısa sürede artan fahiş fiyatlara ceza
Sosyal medya paylaşımı ihbar sayıldı: Konut ve araç satışındaki ilanlarda kısa sürede artan fahiş fiyatlara ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak.
Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir'de yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Bu illerde ve İstanbul ve Samsun'da da iş yeri olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak.

Açık artırma ne zaman?

Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da 4 ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.
Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerleri ile İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da yer alıyor.
Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
