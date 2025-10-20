https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1100315014.html
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti.
Bu hafta faiz kararı duyurulacak.Faiz kararı ne gün açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylülde faiz ne olmuştu? Faiz ne kadar?Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar verilmişti.Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.Merkez Bankası faiz kararlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
faiz kararı ne zaman?, merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, faiz kararı ne zaman açıklanacak, tcmb faiz kararı, merkez bankası faiz kararı saat kaçta, mb faiz kararı, faiz karari, merkez bankası faiz kararı, ağustos faiz, ağustos faiz kararı, faizler düşecek mi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti.
Bu hafta faiz kararı duyurulacak.
Faiz kararı ne gün açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Eylülde faiz ne olmuştu? Faiz ne kadar?
Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.
Merkez Bankası faiz kararları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
Merkez Bankası faiz kararları
Ağustos 2025
40.5
250 baz puan indirildi
Temmuz 2025
43.00
sabit tutuldu
Haziran 2025
46.00
sabit tutuldu
Mayıs 2025
46.00
sabit tutuldu
Nisan 2025
46.00
350 baz puan artırıldı
Mart 2025
42.50
250 baz puan indi