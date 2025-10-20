Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1100315014.html
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T09:46+0300
2025-10-20T09:47+0300
ekonomi̇
ppk
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b0b0929b4d5fe1fb3c6ec58076efdc75.jpg
Bu hafta faiz kararı duyurulacak.Faiz kararı ne gün açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylülde faiz ne olmuştu? Faiz ne kadar?Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.Merkez Bankası faiz kararlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1099289034.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f040929c98a867e026e28f4966fddf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
faiz kararı ne zaman?, merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, faiz kararı ne zaman açıklanacak, tcmb faiz kararı, merkez bankası faiz kararı saat kaçta, mb faiz kararı, faiz karari, merkez bankası faiz kararı, ağustos faiz, ağustos faiz kararı, faizler düşecek mi
faiz kararı ne zaman?, merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, faiz kararı ne zaman açıklanacak, tcmb faiz kararı, merkez bankası faiz kararı saat kaçta, mb faiz kararı, faiz karari, merkez bankası faiz kararı, ağustos faiz, ağustos faiz kararı, faizler düşecek mi

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

09:46 20.10.2025 (güncellendi: 09:47 20.10.2025)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AA
Abone ol
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti.
Bu hafta faiz kararı duyurulacak.

Faiz kararı ne gün açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Eylülde faiz ne olmuştu? Faiz ne kadar?

Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

Merkez Bankası faiz kararları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
Merkez Bankası faiz kararları

Ağustos 2025

40.5

250 baz puan indirildi

Temmuz 2025

43.00

sabit tutuldu

Haziran 2025

46.00

sabit tutuldu

Mayıs 2025

46.00

sabit tutuldu

Nisan 2025

46.00

350 baz puan artırıldı

Mart 2025

42.50

250 baz puan indi

Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 43'ten 40.5'e çekildi
11 Eylül, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала