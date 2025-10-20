https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1100315014.html

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bu hafta faiz kararı duyurulacak.Faiz kararı ne gün açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylülde faiz ne olmuştu? Faiz ne kadar?Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.Merkez Bankası faiz kararlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.

