Rus Güvenlik Kaynakları: Ukrayna Ulusal Muhafızları cepheye gönderiliyor
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Ulusal Muhafızları cephe hattına gönderildiğini yerlerine ise 'koruma polisi' alındığını aktardı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
Rus Güvenlik Kaynakları, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının cepheye gönderildiğini bildirdi. Ayrıca Ulusal Muhafızların yerini ise 'koruma polislerinin' aldığı aktarıldı.Aktarılan haberde, Ukrayna’dan temas kuran bir kişinin kendisini Ulusal Muhafız mensubu olarak tanıttığını ve 'koruma polisinden' oluşturulan yeni birliklerin artık kritik tesislerin güvenliğini sağlamakla görevlendirileceği bildirildi. Daha önce bu tesislerin korunmasından Ukrayna Ulusal Muhafızları sorumluydu. Aynı kaynak, bu birliklerin yerini artık 'koruma polisi'nin alacağını, Ulusal Muhafız askerlerinin ise cephe hattına sevk edileceğini belirtti. Kaynak ayrıca, bağlı bulunduğu Ulusal Muhafız birliğine, şiddetli çatışmaların sürdüğü cephe bölgelerinden birine gönderilmesi yönünde emir verildiğini bildirdi.
Rus Güvenlik Kaynakları, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının cepheye gönderildiğini bildirdi. Ayrıca Ulusal Muhafızların yerini ise 'koruma polislerinin' aldığı aktarıldı.
Aktarılan haberde, Ukrayna’dan temas kuran bir kişinin kendisini Ulusal Muhafız mensubu olarak tanıttığını ve 'koruma polisinden' oluşturulan yeni birliklerin artık kritik tesislerin güvenliğini sağlamakla görevlendirileceği bildirildi.
Daha önce bu tesislerin korunmasından Ukrayna Ulusal Muhafızları sorumluydu. Aynı kaynak, bu birliklerin yerini artık 'koruma polisi'nin alacağını, Ulusal Muhafız askerlerinin ise cephe hattına sevk edileceğini belirtti.
Kaynak ayrıca, bağlı bulunduğu Ulusal Muhafız birliğine, şiddetli çatışmaların sürdüğü cephe bölgelerinden birine gönderilmesi yönünde emir verildiğini bildirdi.