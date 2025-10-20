https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/israil-ordusu-sari-hatti-gectigi-iddiasiyla-filistinlilere-ates-actigini-acikladi-1100324799.html

İsrail ordusu, 'sarı hattı' geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı

İsrail ordusu, 'sarı hattı' geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği öne sürülen Filistinlilere 'tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle ateş açtığını duyurdu. IDF, sosyal medya... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T12:41+0300

2025-10-20T12:41+0300

2025-10-20T12:41+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

gazze

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail ordusu (idf)

hamas

yisrael katz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100087014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed880f928531d263b3e4e6e8db69d1a2.jpg

İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği iddia edilen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, sarı hattı geçen kişilerin “tehdit oluşturduğu” öne sürülerek ateş açıldığı belirtildi.Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsrail ordusu, kısa süre içinde aynı bölgede benzer bir durumun daha yaşandığını ve tekrar ateş açarak karşılık verdiğini açıkladı.İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, sarı hattı geçen kişilerin bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığını duyurdu. Ordu, Güney Komutanlığı altında görev yapan birliklerin ateşkes çerçevesinde hareket edeceğini ve tehditleri ortadan kaldırmak için müdahalede bulunacağını bildirdi.Ateşkes anlaşmasında 'sarı hat' detayıSarı hat, Gazze’deki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında işaretlenen sınır noktası olarak tanımlanıyor. Ancak yerel basında, hattın sahada net şekilde belli olmadığı ve bu nedenle Filistinlilerin hattı geçerek ateş açılmasına yol açtığı belirtilmişti.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hattın sahada daha görünür hale getirilmesi için işaretleme yapılması talimatını verdiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkesin ilk aşaması 10 Ekim’de devreye girdi. İsrail ordusunun sarı hattı takip etmesi sonrasında ateşkes 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/hamastan-abdye-sert-yanit-ateskesi-ihlal-eden-biz-degil-israil-1100320041.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu (idf), hamas, yisrael katz