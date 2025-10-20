https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/israil-ordusu-sari-hatti-gectigi-iddiasiyla-filistinlilere-ates-actigini-acikladi-1100324799.html
İsrail ordusu, 'sarı hattı' geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
İsrail ordusu, 'sarı hattı' geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
İsrail ordusu (IDF), Gazze'de sarı hattı geçtiği öne sürülen Filistinlilere 'tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle ateş açtığını duyurdu.
İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği iddia edilen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, sarı hattı geçen kişilerin “tehdit oluşturduğu” öne sürülerek ateş açıldığı belirtildi.Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsrail ordusu, kısa süre içinde aynı bölgede benzer bir durumun daha yaşandığını ve tekrar ateş açarak karşılık verdiğini açıkladı.İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, sarı hattı geçen kişilerin bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığını duyurdu. Ordu, Güney Komutanlığı altında görev yapan birliklerin ateşkes çerçevesinde hareket edeceğini ve tehditleri ortadan kaldırmak için müdahalede bulunacağını bildirdi.Ateşkes anlaşmasında 'sarı hat' detayıSarı hat, Gazze’deki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında işaretlenen sınır noktası olarak tanımlanıyor. Ancak yerel basında, hattın sahada net şekilde belli olmadığı ve bu nedenle Filistinlilerin hattı geçerek ateş açılmasına yol açtığı belirtilmişti.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hattın sahada daha görünür hale getirilmesi için işaretleme yapılması talimatını verdiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkesin ilk aşaması 10 Ekim’de devreye girdi. İsrail ordusunun sarı hattı takip etmesi sonrasında ateşkes 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
gazze
i̇srail
İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği iddia edilen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, sarı hattı geçen kişilerin “tehdit oluşturduğu” öne sürülerek ateş açıldığı belirtildi.
Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsrail ordusu, kısa süre içinde aynı bölgede benzer bir durumun daha yaşandığını ve tekrar ateş açarak karşılık verdiğini açıkladı.
İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, sarı hattı geçen kişilerin bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığını duyurdu. Ordu, Güney Komutanlığı altında görev yapan birliklerin ateşkes çerçevesinde hareket edeceğini ve tehditleri ortadan kaldırmak için müdahalede bulunacağını bildirdi.
Ateşkes anlaşmasında 'sarı hat' detayı
Sarı hat, Gazze’deki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında işaretlenen sınır noktası olarak tanımlanıyor. Ancak yerel basında, hattın sahada net şekilde belli olmadığı ve bu nedenle Filistinlilerin hattı geçerek ateş açılmasına yol açtığı belirtilmişti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hattın sahada daha görünür hale getirilmesi için işaretleme yapılması talimatını verdiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkesin ilk aşaması 10 Ekim’de devreye girdi. İsrail ordusunun sarı hattı takip etmesi sonrasında ateşkes 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.