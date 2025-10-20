Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/israil-ordusu-sari-hatti-gectigi-iddiasiyla-filistinlilere-ates-actigini-acikladi-1100324799.html
İsrail ordusu, 'sarı hattı' geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
İsrail ordusu, 'sarı hattı' geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği öne sürülen Filistinlilere 'tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle ateş açtığını duyurdu. IDF, sosyal medya... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T12:41+0300
2025-10-20T12:41+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail ordusu (idf)
hamas
yisrael katz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100087014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed880f928531d263b3e4e6e8db69d1a2.jpg
İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği iddia edilen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, sarı hattı geçen kişilerin “tehdit oluşturduğu” öne sürülerek ateş açıldığı belirtildi.Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsrail ordusu, kısa süre içinde aynı bölgede benzer bir durumun daha yaşandığını ve tekrar ateş açarak karşılık verdiğini açıkladı.İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, sarı hattı geçen kişilerin bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığını duyurdu. Ordu, Güney Komutanlığı altında görev yapan birliklerin ateşkes çerçevesinde hareket edeceğini ve tehditleri ortadan kaldırmak için müdahalede bulunacağını bildirdi.Ateşkes anlaşmasında 'sarı hat' detayıSarı hat, Gazze’deki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında işaretlenen sınır noktası olarak tanımlanıyor. Ancak yerel basında, hattın sahada net şekilde belli olmadığı ve bu nedenle Filistinlilerin hattı geçerek ateş açılmasına yol açtığı belirtilmişti.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hattın sahada daha görünür hale getirilmesi için işaretleme yapılması talimatını verdiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkesin ilk aşaması 10 Ekim’de devreye girdi. İsrail ordusunun sarı hattı takip etmesi sonrasında ateşkes 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/hamastan-abdye-sert-yanit-ateskesi-ihlal-eden-biz-degil-israil-1100320041.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100087014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_feb1a2f06fb8ed7038bbed64ae8cf636.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu (idf), hamas, yisrael katz
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu (idf), hamas, yisrael katz

İsrail ordusu, 'sarı hattı' geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı

12:41 20.10.2025
© AA / Saeed M. M. T. JarasGazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
Abone ol
İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği öne sürülen Filistinlilere 'tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle ateş açtığını duyurdu. IDF, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, Güney Komutanlığı altında görev yapan birliklerin ateşkes çerçevesinde hareket edeceğini ve tehditleri ortadan kaldırmak için müdahalede bulunacağını bildirdi.
İsrail ordusu (IDF), Gazze’de sarı hattı geçtiği iddia edilen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, sarı hattı geçen kişilerin “tehdit oluşturduğu” öne sürülerek ateş açıldığı belirtildi.
Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsrail ordusu, kısa süre içinde aynı bölgede benzer bir durumun daha yaşandığını ve tekrar ateş açarak karşılık verdiğini açıkladı.
İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, sarı hattı geçen kişilerin bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığını duyurdu. Ordu, Güney Komutanlığı altında görev yapan birliklerin ateşkes çerçevesinde hareket edeceğini ve tehditleri ortadan kaldırmak için müdahalede bulunacağını bildirdi.

Ateşkes anlaşmasında 'sarı hat' detayı

Sarı hat, Gazze’deki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında işaretlenen sınır noktası olarak tanımlanıyor. Ancak yerel basında, hattın sahada net şekilde belli olmadığı ve bu nedenle Filistinlilerin hattı geçerek ateş açılmasına yol açtığı belirtilmişti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hattın sahada daha görünür hale getirilmesi için işaretleme yapılması talimatını verdiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkesin ilk aşaması 10 Ekim’de devreye girdi. İsrail ordusunun sarı hattı takip etmesi sonrasında ateşkes 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas’tan ABD’ye sert yanıt: Ateşkesi ihlal eden biz değil, İsrail
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала