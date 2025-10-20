Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas’tan ABD’ye sert yanıt: Ateşkesi ihlal eden biz değil, İsrail
Hamas’tan ABD’ye sert yanıt: Ateşkesi ihlal eden biz değil, İsrail
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğine dair açıklamasına sert yanıt geldi. Hamas, suçlamaları reddederek Gazze’deki polis güçlerinin... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Hamas, ABD'nin kendisini ateşkesi ihlal etmekle suçlamasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze'deki polis güçlerinin ulusal görevini yerine getirdiği belirtilerek, "İsrail, bölgedeki suç çetelerini silahlandırıp finanse ediyor" ifadeleri yer aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Hamas'ın Gazze halkına yönelik yakın bir ateşkes ihlali gerçekleştireceğine dair güvenilir raporlar" bulunduğunu duyurmuştu.İsrail de ateşkesi ihlal etmekle suçlandıHamas, sabah saatlerinde yayımladığı ayrı bir açıklamada ise İsrail'in de ateşkes şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü.Açıklamaya göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), uzlaşılan geri çekilme hattını geçti ve sivillerin evlerine dönmesini engelledi.Çatışmalar yeniden alevlendiPazar günü, İsrail ordusu, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. İsrail, saldırılarda iki askerinin öldüğünü açıkladı.Günün ilerleyen saatlerinde ise IDF, "ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını" duyurdu ve "her türlü ihlale kararlı bir şekilde karşılık vereceğini" belirtti.Görüntüler infial yarattıÖte yandan BBC Verify tarafından incelenen çevrimiçi görüntülerde, Hamas militanlarının Gazze'de bazı kişileri kamuoyu önünde infaz ettiği görüldü. ABD'nin açıklamasında da bu görüntülere atıfta bulunuldu.
Hamas’tan ABD’ye sert yanıt: Ateşkesi ihlal eden biz değil, İsrail

10:51 20.10.2025
Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor
Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© Sputnik / Ajwad Jradat
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğine dair açıklamasına sert yanıt geldi. Hamas, suçlamaları reddederek Gazze’deki polis güçlerinin ulusal görevini yerine getirdiğini savundu ve İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle, hatta “suç çetelerini silahlandırmakla” suçladı.
Hamas, ABD’nin kendisini ateşkesi ihlal etmekle suçlamasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze’deki polis güçlerinin ulusal görevini yerine getirdiği belirtilerek, “İsrail, bölgedeki suç çetelerini silahlandırıp finanse ediyor” ifadeleri yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Hamas’ın Gazze halkına yönelik yakın bir ateşkes ihlali gerçekleştireceğine dair güvenilir raporlar” bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail de ateşkesi ihlal etmekle suçlandı

Hamas, sabah saatlerinde yayımladığı ayrı bir açıklamada ise İsrail’in de ateşkes şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü.
Açıklamaya göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), uzlaşılan geri çekilme hattını geçti ve sivillerin evlerine dönmesini engelledi.

Çatışmalar yeniden alevlendi

Pazar günü, İsrail ordusu, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze’ye hava saldırıları düzenledi. İsrail, saldırılarda iki askerinin öldüğünü açıkladı.
Günün ilerleyen saatlerinde ise IDF, “ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını” duyurdu ve “her türlü ihlale kararlı bir şekilde karşılık vereceğini” belirtti.

Görüntüler infial yarattı

Öte yandan BBC Verify tarafından incelenen çevrimiçi görüntülerde, Hamas militanlarının Gazze’de bazı kişileri kamuoyu önünde infaz ettiği görüldü. ABD’nin açıklamasında da bu görüntülere atıfta bulunuldu.
