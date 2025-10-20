https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/hamastan-abdye-sert-yanit-ateskesi-ihlal-eden-biz-degil-israil-1100320041.html

Hamas’tan ABD’ye sert yanıt: Ateşkesi ihlal eden biz değil, İsrail

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğine dair açıklamasına sert yanıt geldi. Hamas, suçlamaları reddederek Gazze’deki polis güçlerinin... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Hamas, ABD’nin kendisini ateşkesi ihlal etmekle suçlamasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze’deki polis güçlerinin ulusal görevini yerine getirdiği belirtilerek, “İsrail, bölgedeki suç çetelerini silahlandırıp finanse ediyor” ifadeleri yer aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Hamas’ın Gazze halkına yönelik yakın bir ateşkes ihlali gerçekleştireceğine dair güvenilir raporlar” bulunduğunu duyurmuştu.İsrail de ateşkesi ihlal etmekle suçlandıHamas, sabah saatlerinde yayımladığı ayrı bir açıklamada ise İsrail’in de ateşkes şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü.Açıklamaya göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), uzlaşılan geri çekilme hattını geçti ve sivillerin evlerine dönmesini engelledi.Çatışmalar yeniden alevlendiPazar günü, İsrail ordusu, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze’ye hava saldırıları düzenledi. İsrail, saldırılarda iki askerinin öldüğünü açıkladı.Günün ilerleyen saatlerinde ise IDF, “ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını” duyurdu ve “her türlü ihlale kararlı bir şekilde karşılık vereceğini” belirtti.Görüntüler infial yarattıÖte yandan BBC Verify tarafından incelenen çevrimiçi görüntülerde, Hamas militanlarının Gazze’de bazı kişileri kamuoyu önünde infaz ettiği görüldü. ABD’nin açıklamasında da bu görüntülere atıfta bulunuldu.

