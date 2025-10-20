https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/israil-gazzedeki-esirlerden-birinin-cesedinin-daha-teslim-alindigini-acikladi-1100340812.html

İsrail Gazze'deki esirlerden birinin cesedinin daha teslim alındığını açıkladı

İsrail Gazze'deki esirlerden birinin cesedinin daha teslim alındığını açıkladı

İsrail ordusu Hamas'ın Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği İsrailli bir esirin daha cesedini teslim aldıklarını duyurdu. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrailli bir esirin cesedinin ordu birliklerince teslim alındığı belirtildi. Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldüğü, kimlik tespitinin ardından ailesinin bilgilendirileceği aktarıldı.Konuyla ilgili bir bilgilendirme de İsrail Başbakanlık Ofisi'inden geldi. Bir İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutun teslim alındığı bildirildi.Hamas, daha önce 13 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 13 cesetten birinin Nepal vatandaşı, birinin Tayland vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilmişti.İsrail ise cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığını iddia etmişti. Böylece 28 ölü esirden 16'sı Gazze Şeridi'nde kalmıştı.İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 150 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.İade edilen Filistinli esirlere ait cenazelerdeki işkence izleri dikkati çekmiş, Gazze'de kimlik tespiti yapabilecek ekipman olmadığı için esirlerin cenazelerinin görüntüleri ailelerinin herhangi bir izden tanıyabilmesi için yayımlanmıştı.

