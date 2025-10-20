https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/filistinli-yetkili-cesitli-iskencelere-maruz-kalmis-binlerce-mahkum-ile-ilgili-kanitlara-sahibiz-1100335780.html

Filistinli yetkili: Çeşitli işkencelere maruz kalmış binlerce mahkum ile ilgili kanıtlara sahibiz

Filistin Mahkumlar Kulübü Direktörü Al-Najjar, İsrail’deki cezaevlerinde tutulan Filistinli mahkumların çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını, sistematik... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Filistin Mahkumlar Kulübü Direktörü Amjad al-Najjar, Sputnik’e demecinde Filistinli mahkumların İsrail’deki cezaevlerinde neler yaşadıklarını anlattı.Al-Najjar, çok çeşitli işkence yöntemlerine maruz kalmış binlerce mahkum ile ilgili kanıtlara sahip olduklarını, yakın zamanda teslim alınan mahkumların cesetlerinde yapılan ilk incelemede morluklar, kırıklar ve yanıklar da dahil olmak üzere vahşi fiziksel işkence izleri görüldüğünü belirtti.“Yanıkların muhtemel nedeni, elektrikli şok cihazlarının kullanılmasıydı ki (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir, bunların tutuklulara karşı kullanıldığını alenen açıklamıştı. Ateşli silah ve kimyasal madde kullanımından da bahsedildi. Bazı cesetler o kadar yanmıştı ki, kimliklerinin belirlenmesi imkansızdı” diyen yetkili, cesetlerin uzun süreli demir kelepçelerle tutulmuş olmanın izlerini taşıdığını, kelepçelerin el ve ayak bileklerine kemiklere batacak şekilde sıkıca bağlandığını dile getirdi.Al-Najjar ayrıca cinsel şiddet, taciz ve bariz işkence izlerini de anlatarak, tüm cesetlerin bitkin halde iskeletler olduğunu ve bunun sistematik açlık ve yetersiz beslenmeye işaret ettiğini, cesetlerin çoğunda saç dökülmesi ve tırnak kırılması görüldüğünü belirtti.Filistin Mahkumlar Kulübü Direktörü, mahkumların acımasızca ve sadistçe işkencelere maruz kaldığını vurgulayarak, yaralılara herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığını, yaraların çoğunun açık ve bandajsız olduğunu, ciltte iltihaplanma belirtilerinin belirgin olduğunu kaydetti.Yasadışı organ ticareti izleriAl-Najjar, çok sayıda cesette yapılan incelemede kesi yerlerinde bol miktarda giysi ve pamuk bulunduğuna, kesilerin dikilerek kapatıldığına dikkat çekerek, bu belirtilerin işgal yetkililerinin daha önce itiraf ettiği gibi, mahkumların bedenlerinden organların çalındığını doğruladığını vurguladı.Yetkili, Filistinli mahkumlardan organ çalındığını anlatan İsrail Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü eski müdürü Dr. Yehuda Hiss ile yapılan röportajı hatırlattı. Bu açıklamalar İsrail medyası ve uluslararası medya tarafından yayımlanmış, ancak işgal yetkilileri tıbbi komisyonların soruşturma yürütmesine izin vermemişti.

