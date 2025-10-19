https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/son-dakika-haberler-gazzede-gerilim-tirmaniyor-abdden-aciklama-hamastan-sert-yanit-israilden-yeni-saldiri-1100300069.html

Gazze'de gerilim tırmanıyor: ABD’den açıklama, Hamas’tan sert yanıt, İsrail’den yeni saldırı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın ‘yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel’ bir saldırı planladığına dair ‘raporlar’ aldığını açıkladı. Hamas’tan sert yanıt geldi. Detaylar haberde...

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin garantörleri arasında yer alan Mısır, Katar ve Türkiye’ye de bilgi verildiğini ve Hamas’ın yükümlülüklerini yerine getirmesinin istendiğini bildirdi ve 'saldırı planıyla ilgili bilginin güvenilir kaynaklardan geldiğini' belirtti. Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı:Hamas’tan sert yanıtHamas, ABD’nin iddialarını ‘asılsız’ olarak niteleyerek reddetti. Grup, İsrail’i Gazze’deki rakip silahlı gruplara destek vermekle suçladı ve kendi güvenlik güçlerinin ‘geniş halk desteğiyle, suç çetelerine karşı ulusal görevini yerine getirdiğini’ belirtti.Hamas, ABD'nin iddialarının ‘İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları ve sistematik saldırıları örtbas etmek için yaptığı propagandayla tamamen uyumlu’ olduğunu söyledi.Gazze'de yaşananların ABD'nin açıklamalarının ‘tam tersi’ olduğunu söyleyen Hamas, "İşgalci güçler (İsrail), silahlandırıp finanse ettikleri suç çeteleri aracılığıyla Filistinli sivillere yönelik öldürme, kaçırma ve insani yardım kamyonlarını gasp etme eylemlerini organize etmektedir" ifadelerini kullandı.İsrail medyası: Yeni operasyonİsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu Rafah’ta hava saldırıları düzenledi.Refah sınırı kapalı kalacakİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının 'ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını' açıkladı. Netanyahu, sınırın ancak Hamas’ın elinde bulunan rehinelerin cesetlerini iade etmesi halinde açılabileceğini söyledi.Hamas ise bu kararın ‘ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali’ ve ‘arabuluculara verilen taahhütlerin reddi’ anlamına geldiğini bildirdi.Ateşkeste son durumABD arabuluculuğunda yürütülen 20 maddelik ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail Gazze’deki askeri operasyonlarının büyük bölümünü durdurmuş, yaklaşık 250 Filistinli tutsağı ve 1700’ü aşkın Gazzeli tutukluyu serbest bırakmıştı.Taraflar karşılıklı olarak birbirini ihlal ile suçlamayı sürdürüyor.Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023’te başlayan savaşta şu ana kadar 68 binden fazla kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

