GSS prim borçlarına af geliyor: 10 milyon kişinin borcu ertelenecek, 1.5 milyon kişinin borcu silinecek

Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerine erişemeyen milyonlarca kişi için yeni af düzenlemesi geliyor. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerine erişemeyen milyonlarca kişi için yeni bir düzenleme geliyor. Düzenlemeyle hem borç ertelemesini hem de geçmiş yıllara ait prim borçlarının silinmesini içeren kapsamlı bir af getirmeye hazırlanılıyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifine dahil edilmesi bekleniyor.10 milyon vatandaşın borcu erteleniyorSabah Gazetesi'nin haberine göre, yeni yasal düzenleme ile yaklaşık 10 milyonu aşkın vatandaşın toplam 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek.Düzenlemede geçmişe dönük borçların da silineceği belirtiliyor. Buna göre, 1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik GSS prim borcu tamamen silinecek. Bu tutarın 554 milyon TL’si ana para, geri kalan 2.574 milyar TL’si ise gecikme cezası ve zammından oluşuyor.GSS düzenlemesinden kimler yararlanacak?Yeni af düzenlemesi, özellikle gelir testine girmemiş veya gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükü altında kalan vatandaşları kapsıyor.2012 yılında zorunlu olarak yürürlüğe giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesi yapmasını veya devlet tarafından primlerinin karşılanmasını öngörüyor.

