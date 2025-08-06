https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/mezunlara-2-yil-ucretsiz-saglik-hizmeti-gss-primi-odememek-icin-ne-yapmali-1098387801.html

Mezunlara 2 yıl ücretsiz sağlık hizmeti: GSS primi ödememek için ne yapmalı?

Mezunlara 2 yıl ücretsiz sağlık hizmeti: GSS primi ödememek için ne yapmalı?

Sputnik Türkiye

Lise veya üniversiteden mezun olan gençler, mezuniyetten itibaren 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T08:21+0300

2025-08-06T08:21+0300

2025-08-06T08:22+0300

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Lise, dengi okul ya da üniversiteden mezun olan gençler, mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ancak bu sürenin sonu yaş sınırına göre belirleniyor.Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, GSS kapsamında iki yıl ücretsiz sağlık hizmeti hakkı bulunsa da bu hak hiçbir şekilde yaş sınırını aşamıyor. Lise ve dengi okul öğrencileri için bu yaş sınırı 20, üniversite mezunları içinse 25 olarak uygulanıyor.Örneğin; 1 Eylül 2001 doğumlu bir genç, 2025 yılı haziran ayında üniversiteden mezun olsa bile, 31 Ağustos 2026’da 25 yaşını doldurmuş olacağı için bu tarihten sonra sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanamayacak.Mezuniyetin üzerinden iki yıl geçtiği veya yaş sınırını doldurduğu halde bir işe giremeyen gençlerin bu süre dolduktan sonra sağlık hizmeti alabilmesi için ayda 780,17 TL GSS primi ödemesi gerekir.Gelir testi yaptırarak prim ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir. GSS primi aylık 780,17 TL’dir. Ancak, hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden (2025 yılı için 8668,50 TL’den) az olanların primi devlet tarafından karşılanır. Bu kişiler prim ödemeden sağlık hizmeti alırlar.Gelir testi yaptırmalıGelir testi başvuruları, kişinin Adres Kayıt Sistemi’ndeki yerleşim adresine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmalıdır. 2025 yılı itibarıyla hane içi kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden azsa (8668,50 TL), GSS primi devlet tarafından karşılanır.Daha önce yapılan gelir testinde hane geliri sınırı aşmış olsa bile, işsizlik gibi gelir düşüşü yaşanması durumunda gelir testi tekrarlanabilir ve güncel durum dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılabilir.

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