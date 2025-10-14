https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/katar-emiri-sarm-el-seyh-zirvesi-filistin-sorununa-adil-ve-kalici-cozum-icin-baslangic-olabilir-1100166492.html
Katar Emiri: Şarm el-Şeyh Zirvesi, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm için başlangıç olabilir
Katar Emiri: Şarm el-Şeyh Zirvesi, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm için başlangıç olabilir
Sputnik Türkiye
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nin Filistin meselesine “kapsamlı, adil ve sürdürülebilir” bir çözüm getirecek sürecin ilk... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T09:54+0300
2025-10-14T09:54+0300
2025-10-14T09:59+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
şeyh temim bin hamed al sani
gazze
filistin
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100166725_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8c81199ff9198e56899e16421b60b9a4.jpg
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesinin Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını temenni etti.Katar Emiri, sosyal medya yaptığı açıklamada, zirvenin sonuçlarını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Zirvenin, Gazzelilerin beklentilerini karşılayacak ve Filistin meselesinde kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunacak sonraki anlaşmalar için bir başlangıç olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.Katar Emiri ayrıca, tüm tarafların varılan ortak anlaşmaya sadık kalması gerektiğini vurguladı.Gazze’de kalıcı ateşkes anlaşması için Mısır'da Barış Zirvesi düzenlendiABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da süren dolaylı müzakerelerde İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. Dün ise çok sayıda ülke liderinin katılımıyla Gazze’deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek amacıyla Şarm el-Şeyh’te “Barış Zirvesi” düzenlenmişti.Zirvede, bölgesel istikrarın yeniden sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaşması ve iki devletli çözüm sürecinin yeniden canlandırılması konularının ele alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rehine-takasi-basladi-ilk-rehineler-kizilhaca-teslim-edildi-1100129594.html
gazze
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100166725_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_4f490e42e32c876cd95b6ae0e3fe2be6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, şeyh temim bin hamed al sani, gazze, filistin, i̇srail, hamas
ortadoğu, şeyh temim bin hamed al sani, gazze, filistin, i̇srail, hamas
Katar Emiri: Şarm el-Şeyh Zirvesi, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm için başlangıç olabilir
09:54 14.10.2025 (güncellendi: 09:59 14.10.2025)
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nin Filistin meselesine “kapsamlı, adil ve sürdürülebilir” bir çözüm getirecek sürecin ilk adımı olmasını umduğunu açıkladı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesinin Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını temenni etti.
Katar Emiri, sosyal medya yaptığı açıklamada, zirvenin sonuçlarını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Zirvenin, Gazzelilerin beklentilerini karşılayacak ve Filistin meselesinde kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunacak sonraki anlaşmalar için bir başlangıç olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.
Katar Emiri ayrıca, tüm tarafların varılan ortak anlaşmaya sadık kalması gerektiğini vurguladı.
Gazze’de kalıcı ateşkes anlaşması için Mısır'da Barış Zirvesi düzenlendi
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da süren dolaylı müzakerelerde İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. Dün ise çok sayıda ülke liderinin katılımıyla Gazze’deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek amacıyla Şarm el-Şeyh’te “Barış Zirvesi” düzenlenmişti.
Zirvede, bölgesel istikrarın yeniden sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaşması ve iki devletli çözüm sürecinin yeniden canlandırılması konularının ele alındığı belirtildi.