Katar Emiri: Şarm el-Şeyh Zirvesi, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm için başlangıç olabilir



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesinin Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını temenni etti.Katar Emiri, sosyal medya yaptığı açıklamada, zirvenin sonuçlarını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Zirvenin, Gazzelilerin beklentilerini karşılayacak ve Filistin meselesinde kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunacak sonraki anlaşmalar için bir başlangıç olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.Katar Emiri ayrıca, tüm tarafların varılan ortak anlaşmaya sadık kalması gerektiğini vurguladı.Gazze’de kalıcı ateşkes anlaşması için Mısır'da Barış Zirvesi düzenlendiABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da süren dolaylı müzakerelerde İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. Dün ise çok sayıda ülke liderinin katılımıyla Gazze’deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek amacıyla Şarm el-Şeyh’te “Barış Zirvesi” düzenlenmişti.Zirvede, bölgesel istikrarın yeniden sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaşması ve iki devletli çözüm sürecinin yeniden canlandırılması konularının ele alındığı belirtildi.

