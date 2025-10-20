https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/fatih-urekin-son-durumunu-menajeri-acikladi-dualariniz-esirgemeyin-1100322635.html

Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 'Dualarınız esirgemeyin'

Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 'Dualarınız esirgemeyin'

Sputnik Türkiye

Kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı. Ürek'in hala uyutulduğunu söylerken ünlü şarkıcının... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T11:24+0300

2025-10-20T11:24+0300

2025-10-20T11:24+0300

yaşam

fatih ürek

ece erken

kalp krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214296_0:351:1242:1050_1920x0_80_0_0_9c0270a2d2462979a497cf0fe1171658.jpg

Evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika duran şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv son durumu paylaştı. Siliv, "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" derken yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcının kritik 72 saatin bitmesine rağmen hala uyandırılmaması sevenlerini endişelendirdi. Beyninde hasar oluşup oluşmadığı merak ediliyorÜnlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde kalp krizi geçirmişti. Ürek'in kalbi 20 dakika durmuş ve yapılan müdahale sonucunda yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü şarkıcı tedbir amaçlı uyutuldu. Beyninde bir hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılacağı belirtilmişti.'Fatih şu an uyanmıyor'Programında Ürek'in uyutulmaya devam ettiğini söyleyen sunucu Ece Erken, Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv'inı "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" mesajı attığını söyledi. Erken ise konuşmasında "Şu beni rahatsız ediyor, hâlâ uyutulması. Kendi uyanmasını bekliyorlar, Fatih şu an uyanmıyor, uyansın diye dua edelim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fatih-urek-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakimda-1100203194.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih ürek, ece erken, kalp krizi