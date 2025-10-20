https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/fatih-urekin-son-durumunu-menajeri-acikladi-dualariniz-esirgemeyin-1100322635.html
Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 'Dualarınız esirgemeyin'
Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 'Dualarınız esirgemeyin'
Sputnik Türkiye
Kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı. Ürek'in hala uyutulduğunu söylerken ünlü şarkıcının... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T11:24+0300
2025-10-20T11:24+0300
2025-10-20T11:24+0300
yaşam
fatih ürek
ece erken
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214296_0:351:1242:1050_1920x0_80_0_0_9c0270a2d2462979a497cf0fe1171658.jpg
Evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika duran şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv son durumu paylaştı. Siliv, "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" derken yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcının kritik 72 saatin bitmesine rağmen hala uyandırılmaması sevenlerini endişelendirdi. Beyninde hasar oluşup oluşmadığı merak ediliyorÜnlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde kalp krizi geçirmişti. Ürek'in kalbi 20 dakika durmuş ve yapılan müdahale sonucunda yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü şarkıcı tedbir amaçlı uyutuldu. Beyninde bir hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılacağı belirtilmişti.'Fatih şu an uyanmıyor'Programında Ürek'in uyutulmaya devam ettiğini söyleyen sunucu Ece Erken, Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv'inı "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" mesajı attığını söyledi. Erken ise konuşmasında "Şu beni rahatsız ediyor, hâlâ uyutulması. Kendi uyanmasını bekliyorlar, Fatih şu an uyanmıyor, uyansın diye dua edelim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fatih-urek-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakimda-1100203194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214296_0:235:1242:1167_1920x0_80_0_0_154977f07464b0fa1a954a08c964a085.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih ürek, ece erken, kalp krizi
fatih ürek, ece erken, kalp krizi
Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 'Dualarınız esirgemeyin'
Kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı. Ürek'in hala uyutulduğunu söylerken ünlü şarkıcının hayranlarından dua istedi.
Evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika duran şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv son durumu paylaştı. Siliv, "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" derken yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcının kritik 72 saatin bitmesine rağmen hala uyandırılmaması sevenlerini endişelendirdi.
Beyninde hasar oluşup oluşmadığı merak ediliyor
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde kalp krizi geçirmişti. Ürek'in kalbi 20 dakika durmuş ve yapılan müdahale sonucunda yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü şarkıcı tedbir amaçlı uyutuldu. Beyninde bir hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılacağı belirtilmişti.
Programında Ürek'in uyutulmaya devam ettiğini söyleyen sunucu Ece Erken, Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv'inı "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" mesajı attığını söyledi. Erken ise konuşmasında "Şu beni rahatsız ediyor, hâlâ uyutulması. Kendi uyanmasını bekliyorlar, Fatih şu an uyanmıyor, uyansın diye dua edelim" dedi.