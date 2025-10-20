Türkiye
Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 'Dualarınız esirgemeyin'
Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 'Dualarınız esirgemeyin'
Kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı. Ürek'in hala uyutulduğunu söylerken ünlü şarkıcının...
Evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika duran şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv son durumu paylaştı. Siliv, "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" derken yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcının kritik 72 saatin bitmesine rağmen hala uyandırılmaması sevenlerini endişelendirdi. Beyninde hasar oluşup oluşmadığı merak ediliyorÜnlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde kalp krizi geçirmişti. Ürek'in kalbi 20 dakika durmuş ve yapılan müdahale sonucunda yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü şarkıcı tedbir amaçlı uyutuldu. Beyninde bir hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılacağı belirtilmişti.'Fatih şu an uyanmıyor'Programında Ürek'in uyutulmaya devam ettiğini söyleyen sunucu Ece Erken, Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv'inı "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" mesajı attığını söyledi. Erken ise konuşmasında "Şu beni rahatsız ediyor, hâlâ uyutulması. Kendi uyanmasını bekliyorlar, Fatih şu an uyanmıyor, uyansın diye dua edelim" dedi.
11:24 20.10.2025
Fatih Ürek
Kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı. Ürek'in hala uyutulduğunu söylerken ünlü şarkıcının hayranlarından dua istedi.
Evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika duran şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv son durumu paylaştı. Siliv, "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" derken yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcının kritik 72 saatin bitmesine rağmen hala uyandırılmaması sevenlerini endişelendirdi.

Beyninde hasar oluşup oluşmadığı merak ediliyor

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde kalp krizi geçirmişti. Ürek'in kalbi 20 dakika durmuş ve yapılan müdahale sonucunda yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü şarkıcı tedbir amaçlı uyutuldu. Beyninde bir hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılacağı belirtilmişti.

'Fatih şu an uyanmıyor'

Programında Ürek'in uyutulmaya devam ettiğini söyleyen sunucu Ece Erken, Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv'inı "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" mesajı attığını söyledi. Erken ise konuşmasında "Şu beni rahatsız ediyor, hâlâ uyutulması. Kendi uyanmasını bekliyorlar, Fatih şu an uyanmıyor, uyansın diye dua edelim" dedi.
