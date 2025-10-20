https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ersin-tatar-secimi-kazanan-tufan-erhurmani-tebrik-etti-1100309707.html

Ersin Tatar'dan Tufan Erhürman'a tebrik: 'Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Tufan Bey'i tebrik ediyorum'

Ersin Tatar'dan Tufan Erhürman'a tebrik: 'Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Tufan Bey'i tebrik ediyorum'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ın 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T00:29+0300

2025-10-20T00:29+0300

2025-10-20T00:33+0300

dünya

ersin tatar

tufan erhürman

haberler

kuzey kıbrıs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084532931_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_55ac72e7a12e7cfbf43b269d9db3e3f8.jpg

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanı seçiminin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) değerlendirmelerde bulundu.Demokratik bir süreç yaşandığını söyleyen Tatar, "Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tufan Bey'i tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.Tatar, seçimin farklı boyutları olduğunu ve seçim sürecinde iç meselelerin ağırlıklı olarak gündeme geldiğini belirtti.Ersin Tatar, "halkın değişim istediğine" işaret ederek, "Kıbrıs konusu bağlamında nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/tufan-erhurman-cok-iyi-iliskiler-turkiye-cumhuriyeti-ile-daha-da-geliserek-devam-edecek-1100308706.html

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ersin tatar, tufan erhürman, haberler, kuzey kıbrıs