Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ersin-tatar-secimi-kazanan-tufan-erhurmani-tebrik-etti-1100309707.html
Ersin Tatar'dan Tufan Erhürman'a tebrik: 'Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Tufan Bey'i tebrik ediyorum'
Ersin Tatar'dan Tufan Erhürman'a tebrik: 'Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Tufan Bey'i tebrik ediyorum'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ın 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T00:29+0300
2025-10-20T00:33+0300
dünya
ersin tatar
tufan erhürman
haberler
kuzey kıbrıs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084532931_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_55ac72e7a12e7cfbf43b269d9db3e3f8.jpg
Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanı seçiminin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) değerlendirmelerde bulundu.Demokratik bir süreç yaşandığını söyleyen Tatar, "Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tufan Bey'i tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.Tatar, seçimin farklı boyutları olduğunu ve seçim sürecinde iç meselelerin ağırlıklı olarak gündeme geldiğini belirtti.Ersin Tatar, "halkın değişim istediğine" işaret ederek, "Kıbrıs konusu bağlamında nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/tufan-erhurman-cok-iyi-iliskiler-turkiye-cumhuriyeti-ile-daha-da-geliserek-devam-edecek-1100308706.html
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084532931_203:0:851:486_1920x0_80_0_0_6b0b6967b6dc7259812b38c7484929e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ersin tatar, tufan erhürman, haberler, kuzey kıbrıs
ersin tatar, tufan erhürman, haberler, kuzey kıbrıs

Ersin Tatar'dan Tufan Erhürman'a tebrik: 'Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Tufan Bey'i tebrik ediyorum'

00:29 20.10.2025 (güncellendi: 00:33 20.10.2025)
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AA
Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ın 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti.
Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanı seçiminin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) değerlendirmelerde bulundu.
Demokratik bir süreç yaşandığını söyleyen Tatar, "Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tufan Bey'i tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Tatar, seçimin farklı boyutları olduğunu ve seçim sürecinde iç meselelerin ağırlıklı olarak gündeme geldiğini belirtti.
Ersin Tatar, "halkın değişim istediğine" işaret ederek, "Kıbrıs konusu bağlamında nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
Tufan Erhürman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
POLİTİKA
Tufan Erhürman: Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek
Dün, 22:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала