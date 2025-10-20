Ersin Tatar'dan Tufan Erhürman'a tebrik: 'Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Tufan Bey'i tebrik ediyorum'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ersin-tatar-secimi-kazanan-tufan-erhurmani-tebrik-etti-1100309707.html
Kuzey Kıbrıs'ın 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti.
00:29 20.10.2025 (güncellendi: 00:33 20.10.2025)
Kuzey Kıbrıs'ın 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti.
Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanı seçiminin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) değerlendirmelerde bulundu.
Demokratik bir süreç yaşandığını söyleyen Tatar, "Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tufan Bey'i tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Tatar, seçimin farklı boyutları olduğunu ve seçim sürecinde iç meselelerin ağırlıklı olarak gündeme geldiğini belirtti.
Ersin Tatar, "halkın değişim istediğine" işaret ederek, "Kıbrıs konusu bağlamında nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.