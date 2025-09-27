https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/epstein-dosyasinda-yeni-belgeler-elon-musk-ve-prens-andrewun-adi-gecti-1099713776.html

Epstein dosyasında yeni belgeler: Elon Musk ve Prens Andrew'un adı geçti

Epstein dosyasında yeni belgeler: Elon Musk ve Prens Andrew’un adı geçti

ABD’de milyarder Jeffrey Epstein’ın mal varlığını yöneten mütevelli heyeti tarafından Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ne teslim edilen son belgeler, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yerel basındaki haberlere göre komiteye iletilen ve kamuoyuna açıklanan belgelerde milyarder girişimci Elon Musk ile York Dükü Prens Andrew’un da adlarının geçtiği görüldü.Belgelerde, 6 Aralık 2014 tarihli bir notta “Hatırlatma: Elon Musk adaya 6 Aralık (hala geçerli mi?)” ifadelerinin yer aldığı ileri sürüldü. Musk, daha önce Epstein tarafından davet edildiğini ancak adaya gitmediğini söylemişti. Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu doğru değil" diye yazdı.Prens Andrew’un 2000 tarihli uçuş kaydı gündemdeAyrıca 12 Mayıs 2000 tarihli bir uçuş manifestosunda, Prens Andrew’un Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell ile birlikte New Jersey’deki Teterboro Havalimanı’ndan Florida’daki West Palm Beach’e seyahat ettiği kayıt altına alınmış. Maxwell 2021 yılında, Epstein’le birlikte kız çocuklarını cinsel istismara yönlendirmekten suçlu bulunmuştu. Söz konusu belgelerde, Şubat ve Mayıs 2000’e ait iki masaj ödemesi kaydında “Andrew” isminin geçtiği ileri sürüldü. Ancak bu kayıtlarda yer alan “Andrew”un Prens Andrew olup olmadığı kesinleşmiş değil.Buckingham Sarayı kayıtları ve dönemin basın haberlerine göre Prens Andrew, 11 Mayıs 2000’de New York’ta bir çocuk koruma derneği etkinliğine katılmış ve 15 Mayıs’ta İngiltere’ye dönmüştü. Prens Andrew daha önce Epstein’le ilgili herhangi bir suçlamayı kesin bir dille reddetmişti.Dükün eski eşi Epstein'i 'en yakın arkadaşım' olarak tanımlamıştıYakın zamanda York Dükü Prens Andrew’un eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson, 2011 tarihli bir e-posta da Epstein’ı “en yakın arkadaşım” olarak nitelendirdiği ortaya çıkmış. Ferguson, söz konusu e-postanın Epstein’ın açmayı tehdit ettiği bir iftiradan korunma amacıyla yazıldığını belirtse de bir çok hayır kurumundan adı çıkarılmıştı.Diğer dikkat çeken isimler: Thiel, Bannon, GatesDosyalarda ayrıca 2017’de milyarder girişimci Peter Thiel ile planlanan bir öğle yemeği, 2019’da Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Steve Bannon’la yapılması planlanan bir kahvaltı ve 2014’te iş insanı Bill Gates’in de yer aldığı belirtilen bir kahvaltı etkinliği için notların da bulunduğu ileri sürüldü. Gates, 2022’de Epstein’la görüşmenin “bir hata” olduğunu söylemişti.Epstein, 2008’de Florida’da 14 yaşındaki bir kızın istismara uğradığı iddiaları sonrası savcılık ile anlaşmaya varmış, 2019’da ise yeniden seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmış ve aynı yıl New York’ta tutuklu bulunduğu hücrede ölü bulunmuştu.Komite sözcüsü Sara Guerrero, Adalet Bakanlığı’ndan daha fazla belgenin yayımlanması çağrısında bulunarak “Her yeni belge, hayatta kalanlar ve mağdurlar için adaleti sağlama çabamızda yeni bilgiler sunuyor” dedi. Cumhuriyetçi üyeler ise Demokratları “kurbanların önüne siyaseti koymakla” suçladı ve dosyaların tamamının yakında yayımlanacağını açıkladı.

