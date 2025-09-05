https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/tehlike-buyuyor-turkiyede-her-yil-41-bin-kisiye-akciger-kanseri-teshisi-konuyor-1099138095.html
Tehlike büyüyor: Türkiye'de her yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor
Tehlike büyüyor: Türkiye'de her yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor
Akciğer kanseri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış gösteriyor. Son verilere göre, Türkiye'de her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor...
Dünyada en yüksek ölüm oranına sahip olan akciğer kanseri görülme sıklığı artıyor. 'Türkiye'de Akciğer Kanseri: Güncel Veriler Işığında Politika Önerileri' başlıklı rapordaki verilere göre, akciğer kanseri Türkiye'de her yıl 41 bin kişiyi etkiliyor. Hastalığın ekonomik yükü ise 129 milyar liraya ulaştı. Uzmanlar 'erken evrede' teşhis konulan akciğer kanserinde beş yıllık sağ kalım oranları yüzde 80’lere çıkabildiğinin altını çizerken, yapay zeka uygulamaları ve tarama programlarına odaklanan politika önerilerini sundu. 2050 yılı verileri korkutucuAkciğer kanseri en sık hangi ülkelerde görülüyor?2022 verilerine göre akciğer kanserinin en sık görüldüğü ülke Macaristan. Türkiye 2012 yılında dünyada akciğer kanseri görülmesi açısından 17. sırada yer alırken 2022 verilerine göre 7'inci sıraya yükseldi. Türkiye'de akciğer kanseri kadınlar arasında da yayılıyorRaporda dikkat çekilen bir nokta ise akciğer kanserinin kadınlar arasında görülme sıklığının artması. Erkeklerde en fazla görülen kanser türü akciğer kanseri olurken, kadınlarda da dördüncü sıraya yükseldi. Erken tanı sağ kalım oranları yüzde 80'lere çıkabiliyorRaporu değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, akciğer kanserinin yönetiminde erken tanının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Karadurmuş şunları dile getirdi: Ekonomik maliyeti 129 milyar lirayı geçti Ayrıca raporun hazırlanmasına katkı sunan bilimsel kurulun gerçekleştirdiği analizler, Türkiye’de akciğer kanserinin ekonomik yükünün 129 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koyuyor.Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan, "Tarama programlarının yaygınlaştırılması, risk faktörlerine yönelik önleyici politikaların geliştirilmesi ve tedaviye erişimin hızlandırılması gibi önlemler, uzun vadede hem sağlık sisteminin maliyetlerini düşürebilir hem de toplumsal üretkenliği artırabilir.” dedi.
Akciğer kanseri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış gösteriyor. Son verilere göre, Türkiye'de her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Akciğer kanserindeki en büyük etmen ise sigara.
Dünyada en yüksek ölüm oranına sahip olan akciğer kanseri görülme sıklığı artıyor. 'Türkiye'de Akciğer Kanseri: Güncel Veriler Işığında Politika Önerileri' başlıklı rapordaki verilere göre, akciğer kanseri Türkiye'de her yıl 41 bin kişiyi etkiliyor. Hastalığın ekonomik yükü ise 129 milyar liraya ulaştı. Uzmanlar 'erken evrede' teşhis konulan akciğer kanserinde beş yıllık sağ kalım oranları yüzde 80’lere çıkabildiğinin altını çizerken, yapay zeka uygulamaları ve tarama programlarına odaklanan politika önerilerini sundu.
2050 yılı verileri korkutucu
Dünya genelinde 2022 yılında toplam 2 milyon 480 bin 675 yeni vaka kaydedildi. Yine verilere göre, kansere bağlı ölümler arasında en yüksek ölüm oranı akciğer kanserinde görülüyor. Yapılan tahminlere göre ise 2050 yılında trakea, bronş ve akciğer kanserleri insidansı dünya genelinde 4.62 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.
Akciğer kanseri en sık hangi ülkelerde görülüyor?
2022 verilerine göre akciğer kanserinin en sık görüldüğü ülke Macaristan. Türkiye 2012 yılında dünyada akciğer kanseri görülmesi açısından 17. sırada yer alırken 2022 verilerine göre 7'inci sıraya yükseldi.
Türkiye'de akciğer kanseri kadınlar arasında da yayılıyor
Raporda dikkat çekilen bir nokta ise akciğer kanserinin kadınlar arasında görülme sıklığının artması. Erkeklerde en fazla görülen kanser türü akciğer kanseri olurken, kadınlarda da dördüncü sıraya yükseldi.
Erken tanı sağ kalım oranları yüzde 80'lere çıkabiliyor
Raporu değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, akciğer kanserinin yönetiminde erken tanının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Karadurmuş şunları dile getirdi:
“Akciğer kanseri belirtileri, öksürük gibi diğer hastalıkların belirtileri ile karıştırılabilen belirtileri içerdiğinden, hastalar çoğunlukla ileri evrede hekime başvuruyor ve tanı alıyor. Oysa, hastalığın erken evrelerinde tanı konulması ve etkin bir tedavi yaklaşımı ile beş yıllık sağ kalım oranları yüzde 80’lere çıkabiliyor. Bu sebeple akciğer kanserinde tanının erken evrede konulabilmesi oldukça kritik. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak yıllardır bu alanda farkındalığın artması, risk altındaki bireylerin korunması ve bilimsel dayanaklı politikaların şekillenmesi adına çalışıyoruz. Bu raporun da kanıta dayalı çözüm önerileri ve uluslararası iyi uygulamalardan alınan derslerle, akciğer kanseriyle mücadelede yol haritası sunması çok değerli. Derneğimiz, ülkemizin bu konuda daha kararlı ve bütüncül adımlar atmasına liderlik etmeye devam edecek"
Ekonomik maliyeti 129 milyar lirayı geçti
Ayrıca raporun hazırlanmasına katkı sunan bilimsel kurulun gerçekleştirdiği analizler, Türkiye’de akciğer kanserinin ekonomik yükünün 129 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koyuyor.Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan, "Tarama programlarının yaygınlaştırılması, risk faktörlerine yönelik önleyici politikaların geliştirilmesi ve tedaviye erişimin hızlandırılması gibi önlemler, uzun vadede hem sağlık sisteminin maliyetlerini düşürebilir hem de toplumsal üretkenliği artırabilir.” dedi.