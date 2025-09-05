Tehlike büyüyor: Türkiye'de her yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/tehlike-buyuyor-turkiyede-her-yil-41-bin-kisiye-akciger-kanseri-teshisi-konuyor-1099138095.html

Akciğer kanseri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış gösteriyor. Son verilere göre, Türkiye'de her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Dünyada en yüksek ölüm oranına sahip olan akciğer kanseri görülme sıklığı artıyor. 'Türkiye'de Akciğer Kanseri: Güncel Veriler Işığında Politika Önerileri' başlıklı rapordaki verilere göre, akciğer kanseri Türkiye'de her yıl 41 bin kişiyi etkiliyor. Hastalığın ekonomik yükü ise 129 milyar liraya ulaştı. Uzmanlar 'erken evrede' teşhis konulan akciğer kanserinde beş yıllık sağ kalım oranları yüzde 80’lere çıkabildiğinin altını çizerken, yapay zeka uygulamaları ve tarama programlarına odaklanan politika önerilerini sundu. 2050 yılı verileri korkutucuAkciğer kanseri en sık hangi ülkelerde görülüyor?2022 verilerine göre akciğer kanserinin en sık görüldüğü ülke Macaristan. Türkiye 2012 yılında dünyada akciğer kanseri görülmesi açısından 17. sırada yer alırken 2022 verilerine göre 7'inci sıraya yükseldi. Türkiye'de akciğer kanseri kadınlar arasında da yayılıyorRaporda dikkat çekilen bir nokta ise akciğer kanserinin kadınlar arasında görülme sıklığının artması. Erkeklerde en fazla görülen kanser türü akciğer kanseri olurken, kadınlarda da dördüncü sıraya yükseldi. Erken tanı sağ kalım oranları yüzde 80'lere çıkabiliyorRaporu değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, akciğer kanserinin yönetiminde erken tanının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Karadurmuş şunları dile getirdi: Ekonomik maliyeti 129 milyar lirayı geçti Ayrıca raporun hazırlanmasına katkı sunan bilimsel kurulun gerçekleştirdiği analizler, Türkiye’de akciğer kanserinin ekonomik yükünün 129 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koyuyor.Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan, "Tarama programlarının yaygınlaştırılması, risk faktörlerine yönelik önleyici politikaların geliştirilmesi ve tedaviye erişimin hızlandırılması gibi önlemler, uzun vadede hem sağlık sisteminin maliyetlerini düşürebilir hem de toplumsal üretkenliği artırabilir.” dedi.

SON HABERLER

