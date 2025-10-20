https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/elcin-sanguya-mahkemeden-kotu-haber-1100334774.html

Elçin Sangu'ya mahkemeden kötü haber

Oyuncu Elçin Sangu, fotoğraflarını izinsiz kullandıkları iddiasıyla bir mağazaya açtığı davayı kaybetti. 20.10.2025

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, bir mağazayla 2017 yılında yaptığı reklam anlaşmasının ardından fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 101 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, davayı reddetti.101 bin liralık tazminat davası açtıSangu, bir mağaza ile 2017 yılında iki reklam filmi ve iki fotoğraf çekimi için anlaştı. Fakat iddiaya göre, sözleşme süresi 2017 yılında sona ermesine rağmen, mağaza, oyuncunun fotoğraflarını izinsiz şekilde ticari amaçla kullanmaya devam etti. Hürriyet'in haberine göre, Sangu, İstanbul Arabuluculuk Bürosu’na başvurarak davalı mağaza ile görüşmek istedi. Ancak bir anlaşma sağlanamadı. Sangu’nun avukatı Mesut Kılıç, 101 bin liralık tazminat davası açtı.Mahkeye davayı reddettiİstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Sangu’nun avukatı kabul isterken, davalı mağazanın avukatı ise reddini talep etti. Mahkeme davayı gerekçesi sonradan açıklanmak üzere reddetti.

