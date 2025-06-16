https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html
Ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusu
Ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve adli makamları yanıltma iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T16:44+0300
2025-06-16T16:44+0300
2025-06-16T16:44+0300
yaşam
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
elçin sangu
dolandırıcılık
evrakta sahtecilik
tehdit
hakaret
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Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile evinin dekorasyon işlerini yapan mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol arasında sular durulmuyor. Erol, ünlü oyuncu hakkında 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla Sangu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Tadilatın parasının bir kısmını ödemediği iddia edildiElçin Sangu ve mimarlık şirketi sahibi Erol arasındaki gerginlik 2022 öncesinde başladı. Beykoz'daki villasının tadilatı için Erol'un şirketiyle anlaşan Sangu'nun 2023'te yaklaşık 400 bin lira tutarındaki çalışmanın 170 bin lirasını ödemediği iddia edildi. O dönem, tadilatı üstlenen firmanın sahibi Abdullah Celal Erol, yazılı sözleşme yapılmadığını, süreç boyunca sürekli ek talepler geldiğini ve ödemelerin geciktiğini belirterek önce icra takibi başlatmış, ardından da İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açmıştı.Sosyal medyadan seslendiSangu avukatları aracılığıyla uzlaşma teklifinde bulundu. Bu süreçte gerginlikler sürerken Erol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kameralar önünde sosyal demokrat, iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama çalışan işçilerin içtiği bir bardak çayı bile sorun eden birisiniz Elçin Sangu." ifadelerini kullandı. Abdullah Celal Erol, daha sonra Elçin Sangu tarafından sosyal medyada engellendiğini belirterek; "Artık adalet önünde hesaplaşacağız" dedi.Abdullah Celal Erol, son olarak Elçin Sangu'nun reklam filminde rol aldığı markayı etiketleyerek dolandırıcılık iddialarını yineledi. Bu kez de suç duyurusunda bulunduEren, ünlü oyuncu hakkında, 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile de polemik yaşayan Abdullah Celal Erol, Özdiken hakkında da 'tehdit ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/elcin-sangu-hayranlarini-korkuttu-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapti-1096625793.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, elçin sangu, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, tehdit, hakaret
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, elçin sangu, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, tehdit, hakaret
Ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusu
Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve adli makamları yanıltma iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile evinin dekorasyon işlerini yapan mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol arasında sular durulmuyor. Erol, ünlü oyuncu hakkında 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla Sangu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Tadilatın parasının bir kısmını ödemediği iddia edildi
Elçin Sangu ve mimarlık şirketi sahibi Erol arasındaki gerginlik 2022 öncesinde başladı. Beykoz'daki villasının tadilatı için Erol'un şirketiyle anlaşan Sangu'nun 2023'te yaklaşık 400 bin lira tutarındaki çalışmanın 170 bin lirasını ödemediği iddia edildi.
O dönem, tadilatı üstlenen firmanın sahibi Abdullah Celal Erol, yazılı sözleşme yapılmadığını, süreç boyunca sürekli ek talepler geldiğini ve ödemelerin geciktiğini belirterek önce icra takibi başlatmış, ardından da İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açmıştı.
Sangu avukatları aracılığıyla uzlaşma teklifinde bulundu. Bu süreçte gerginlikler sürerken Erol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kameralar önünde sosyal demokrat, iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama çalışan işçilerin içtiği bir bardak çayı bile sorun eden birisiniz Elçin Sangu." ifadelerini kullandı. Abdullah Celal Erol, daha sonra Elçin Sangu tarafından sosyal medyada engellendiğini belirterek; "Artık adalet önünde hesaplaşacağız" dedi.
Abdullah Celal Erol, son olarak Elçin Sangu'nun reklam filminde rol aldığı markayı etiketleyerek dolandırıcılık iddialarını yineledi.
Bu kez de suç duyurusunda bulundu
Eren, ünlü oyuncu hakkında, 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile de polemik yaşayan Abdullah Celal Erol, Özdiken hakkında da 'tehdit ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.