https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ekrem-imamoglunun-diplomasinin-sahte-oldugu-iddiasiyla-yargilandigi-davada-salon-tartismasi-yasandi-1100336538.html

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada salon tartışması yaşandı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada salon tartışması yaşandı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada küçük salon tartışması yaşandı... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T17:59+0300

2025-10-20T17:59+0300

2025-10-20T17:59+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092550358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_888557fd69461b0fa6b79b9115ab87dc.jpg

Üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında salonla ilgili tartışma yaşandı. Avukatlar salona girmeme kararı alınca mahkeme başkanı duruma tepki gösterdi. Mahkeme 8 Aralık'a ertelendi. Duruşma salona tartışma yarattıİstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanık avukatları salona giremeyen avukatlar olduğu ve dışarıda yoğunluk yaşandığı gerekçesiyle duruşmanın küçük olan 4 Nolu salonda yapılması kararına tepki göstererek, değiştirilmesini istedi.Bunun üzerine mahkeme hakimi 1 Nolu salonda teknik arıza bulunduğunu belirterek, duruşmanın 2 Nolu salonda yapılmasına karar verdi. Yaklaşık bir saat süren aranın ardından 2 Nolu salonda başlayan duruşmada avukatlar, salona giremeyen avukatların olduğunu söyleyerek yeniden itirazda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun ve avukatlarının duruşmaya katılmayacağını söyledi.Mahkeme başkanı tepki gösterdiAvukatların da salonu terk etmesine tepki gösteren mahkeme hakimi, "Her şeyi şart koşarak mı yapacaksınız? 1 numaralı salon müsait değil. Sizin burada gösterdiğiniz tepkinin sanığın savunmasına ne katkısı var. Sanığı ben içeri alacağım avukata tabii bir suç değil. Sanığı salona getirin." ifadesini kullandı.Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi.Söz hakkı verilen sanık İmamoğlu, duruşmanın dar salona alınması nedeniyle içeriye giremeyen avukatları bulunduğunu belirterek, "Müdafilerim olmadan da benim savunma yapmam mümkün değildir. Her birinin hazırlık yaptığı hususlar vardı. Ben avukatlarımın yokluğunda savunma yapmak istemiyorum. Ben orada süren eylemler üzerine 2 saat sonra haberdar edildim. Diğer duruşma salonunun nezarethanesinden bu salonun nezarethanesi gelirken 3 avukatımın buradan ayrıldığını öğrendim. Benim için iş işten geçmişti." ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanığın avukatlarının duruşmaya katılmadığı ve savunma yapamadığı gerekçesiyle duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ekrem-imamoglu-hakkinda-savcilara-hakaret-ettigi-iddiasiyla-acilan-dava-dustu-1100292438.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp