Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada salon tartışması yaşandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada salon tartışması yaşandı
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada küçük salon tartışması yaşandı...
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada salon tartışması yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada küçük salon tartışması yaşandı. Dava ertelendi.
Üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında salonla ilgili tartışma yaşandı. Avukatlar salona girmeme kararı alınca mahkeme başkanı duruma tepki gösterdi. Mahkeme 8 Aralık'a ertelendi.

Duruşma salona tartışma yarattı

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanık avukatları salona giremeyen avukatlar olduğu ve dışarıda yoğunluk yaşandığı gerekçesiyle duruşmanın küçük olan 4 Nolu salonda yapılması kararına tepki göstererek, değiştirilmesini istedi.
Bunun üzerine mahkeme hakimi 1 Nolu salonda teknik arıza bulunduğunu belirterek, duruşmanın 2 Nolu salonda yapılmasına karar verdi. Yaklaşık bir saat süren aranın ardından 2 Nolu salonda başlayan duruşmada avukatlar, salona giremeyen avukatların olduğunu söyleyerek yeniden itirazda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun ve avukatlarının duruşmaya katılmayacağını söyledi.

Mahkeme başkanı tepki gösterdi

Avukatların da salonu terk etmesine tepki gösteren mahkeme hakimi, "Her şeyi şart koşarak mı yapacaksınız? 1 numaralı salon müsait değil. Sizin burada gösterdiğiniz tepkinin sanığın savunmasına ne katkısı var. Sanığı ben içeri alacağım avukata tabii bir suç değil. Sanığı salona getirin." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi.
Söz hakkı verilen sanık İmamoğlu, duruşmanın dar salona alınması nedeniyle içeriye giremeyen avukatları bulunduğunu belirterek, "Müdafilerim olmadan da benim savunma yapmam mümkün değildir. Her birinin hazırlık yaptığı hususlar vardı. Ben avukatlarımın yokluğunda savunma yapmak istemiyorum. Ben orada süren eylemler üzerine 2 saat sonra haberdar edildim. Diğer duruşma salonunun nezarethanesinden bu salonun nezarethanesi gelirken 3 avukatımın buradan ayrıldığını öğrendim. Benim için iş işten geçmişti." ifadelerini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanığın avukatlarının duruşmaya katılmadığı ve savunma yapamadığı gerekçesiyle duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.
