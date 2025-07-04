Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı: Et fiyatları yükselir mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim Kanunu’na muhalefet neden tepkili?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Emekliye sadaka verir gibi maaş ödeniyor'
11:06
68 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
"İklim Kanunu" Meclis'te kabul edildi
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Küresel yapay zeka rekabeti
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
17:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tophane yangınından savaş meydanlarına: Bir deyimin doğuşu
18:11
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ümit Özdağ: ‘Teşkilatımı önce sözlü, sonra yazılı olarak mitinge katılmamaları konusunda uyardım’
18:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:23
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
19:53
4 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın: 'CHP’ye karşı bir tasarım var, bu dava yok hükmündedir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Putin - Trump görüşmesi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/sap-hastaligi-nedeniyle-hayvan-pazarlari-kapatildi-et-fiyatlari-yukselir-mi-1097589288.html
Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı: Et fiyatları yükselir mi?
Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı: Et fiyatları yükselir mi?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını geçici süreyle kapattı. Etlerde risk var mı? Fiyatlar artar mı? Sektör... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T08:04+0300
2025-07-04T08:04+0300
yaşam
ticaret bakanlığı
şap salgını
şap hastalığı
büyükbaş
et
kırmızı et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087065050_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_839b6d278e218717a592e3d37bfb9aa6.jpg
Türkiye’de baş gösteren yeni tip şap hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile ülke genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Bu yeni bir tip hastalık”Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Milliyet'e yaptığı açıklamada alınan kararları desteklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:'Tüketilen ette risk yok, tedirginliğe gerek yok'Tunç, tüketilen etlerle ilgili endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı:“Şu anda tükettiğimiz etlerde bir risk yok. İnsan sağlığına olumsuz etkisi söz konusu değildir. Hayvandan insana geçecek bir hastalık söz konusu değil. Bu kez çok farklı bir şap hastalığı versiyonu çıktı. Aşılama yapılması amacıyla pazarlar kapatıldı. İnsana hastalığın bulaşması söz konusu değil.”“Üreticilerin tedirgin olmasına gerek yok. Kurallara uysunlar. 21 gün boyunca hayvanlarını aşılatma noktasında Bakanlık ve veteriner ekibi arkadaşlarımıza kolaylık gösterirlerse bunu kısa sürede atlatmış oluruz. Çok az maddi kayıpla bu işi çözmüş oluruz. Yoksa öteki türlü ‘benim hayvanıma bir şey olmaz. Bende yoktur, satayım’ mantığı ile gidersek bugün belki 3-5 kuruş kazanmış oluruz ama bizim ülkemizin hayvancılık geleceğini tehlikeye atmış oluruz. Üreticilerimizin kurallara uymasını istiyorum.”'Fırsatçılar devreye girebilir'Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise fiyat artışı ihtimaline karşı uyardı:“Öte yandan hastalık bulaşı riski nedeniyle üreticilerin hayvanları hızlıca kesime göndermesi durumunda et bolluğu oluşması kısa süreliğine piyasada fiyat düşmesine de yol açabilir, ancak gerek hastalıklı et bulaşı riski gerekse hayvan varlığımızın hızla azalması gibi olumsuzluklara da sebep olabilir.”'Et fiyatlarıyla oynayanlar bedelini öder'Ağaoğlu, haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlara da çağrı yaptı:“Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 25 Haziran’da yapmış olduğu toplantıda alınan karar uyarınca 289 firmaya haksız fiyat artışı yaptıklarını gerekçe göstererek toplamda 114.7 milyon TL’ye yakın ceza kesti.”“Şu anda Kurban Bayramı ertesinde dondurucularda saklanmakta olan etler tüketilebilir. Ayrıca mevsim itibarıyla kırmızı et tüketiminin çok fazla olmadığı bir süreçteyiz. Buna rağmen sadece Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı genelgenin oluşturduğu ortam nedeniyle fırsatçılık yapıp et fiyatları ile oynayanlar bedelini ödemek zorunda kalacaklardır.”“Ticaret Bakanlığı’nın 81 ildeki birimlerinin konuyu hassasiyetle takip edeceklerine inanıyorum. Biz de tüketiciler olarak gördüğümüz aşırı fiyat artışlarını mümkünse cep telefonlarımızdan fotoğraflayarak veya videosunu çekmek suretiyle haksız fiyat artışlarıyla ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurumu’na şikayette bulunabiliriz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın HFA Mobil uygulaması üzerinden de kolayca şikayet edilebilmektedir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/-hayvan-pazarlari-kapatildi-tarim-ve-orman-bakanligindan-yeni-sap-hastaligi-aciklamasi-1097525432.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087065050_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_9acd82372f0dbc80d9b7383fc9636488.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, şap salgını, şap hastalığı, büyükbaş, et, kırmızı et
ticaret bakanlığı, şap salgını, şap hastalığı, büyükbaş, et, kırmızı et

Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı: Et fiyatları yükselir mi?

08:04 04.07.2025
© AA / Dursun Aydemirinek
inek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını geçici süreyle kapattı. Etlerde risk var mı? Fiyatlar artar mı? Sektör temsilcileri ne diyor?
Türkiye’de baş gösteren yeni tip şap hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile ülke genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dâhil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur.

Bu karar, yalnızca hastalığın kontrol altına alınmasını hızlandırmak amacıyla alınmış olup, geçici ve önleyici bir hayvan sağlığı tedbiridir. Aşılama çalışmaları hızla devam etmekte olup, hayvan popülasyonumuzun tamamının aşılanmasını takiben alınan tedbirler, hastalık durumu takibe alınarak kademeli olarak kaldırılacaktır”

“Bu yeni bir tip hastalık”

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Milliyet'e yaptığı açıklamada alınan kararları desteklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:
“Bundan 3-4 ay öncesi Avrupa’da da şap hastalığı çıkmıştı. Maalesef şap hastalığı ülkemizin bir gerçeği. Doğu illerinde ilk başta Hakkari'de çıkmıştı ve ülkeye yayıldı. Daha da yayılmaması için 81 il pazarlarını kapatmak en doğru olanıdır. İlaçlama yapılarak bu hastalığın önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu yeni bir tip hastalık. Normalde aşılama Türkiye’de belli bir takvimde yapılıyor ama kaçak hayvan girişleri nedeniyle yeni bir hastalık tipi olunca elimizdeki kullandığımız aşının pek fazla etkisi olmadı.”
“Ben son şap hastalığının ülkemize kaçak hayvan girişi ile geldiğini düşünüyorum. İlk başta Hakkari’de çıktı. Bütün Türkiye’ye yayılacaktı. Yayılmaması için pazarların kapatılması en doğru olanıdır. İlk başta 8-10 ilde kapatıldı. Baktılar ki izinsiz sevkiyatlar yapılıyor. Pazarlar kapatılınca hayvan hareketi de durmuş oldu.”

'Tüketilen ette risk yok, tedirginliğe gerek yok'

Tunç, tüketilen etlerle ilgili endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı:
“Şu anda tükettiğimiz etlerde bir risk yok. İnsan sağlığına olumsuz etkisi söz konusu değildir. Hayvandan insana geçecek bir hastalık söz konusu değil. Bu kez çok farklı bir şap hastalığı versiyonu çıktı. Aşılama yapılması amacıyla pazarlar kapatıldı. İnsana hastalığın bulaşması söz konusu değil.”
“Üreticilerin tedirgin olmasına gerek yok. Kurallara uysunlar. 21 gün boyunca hayvanlarını aşılatma noktasında Bakanlık ve veteriner ekibi arkadaşlarımıza kolaylık gösterirlerse bunu kısa sürede atlatmış oluruz. Çok az maddi kayıpla bu işi çözmüş oluruz. Yoksa öteki türlü ‘benim hayvanıma bir şey olmaz. Bende yoktur, satayım’ mantığı ile gidersek bugün belki 3-5 kuruş kazanmış oluruz ama bizim ülkemizin hayvancılık geleceğini tehlikeye atmış oluruz. Üreticilerimizin kurallara uymasını istiyorum.”

'Fırsatçılar devreye girebilir'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise fiyat artışı ihtimaline karşı uyardı:
“Halkın temel gıdası arz-talep dengesine göre fiyatlandırılamaz. Ancak maliyet unsuru dikkate alınabilir. Bu nedenle her ne kadar Kurban Bayramı’nda et bolluğu olmuşsa da şu anda Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı genelge uyarınca hayvan sirkülasyonunda oluşan duraksama nedeniyle bazı büyük et tüccarları arasında bulunan fırsatçı ve vurguncular fiyat artışı yoluna gidebilirler.”
“Öte yandan hastalık bulaşı riski nedeniyle üreticilerin hayvanları hızlıca kesime göndermesi durumunda et bolluğu oluşması kısa süreliğine piyasada fiyat düşmesine de yol açabilir, ancak gerek hastalıklı et bulaşı riski gerekse hayvan varlığımızın hızla azalması gibi olumsuzluklara da sebep olabilir.”

'Et fiyatlarıyla oynayanlar bedelini öder'

Ağaoğlu, haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlara da çağrı yaptı:
“Bu durumun tespiti halinde gerek kasap esnafının gerekse tüketicilerin Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internet üzerinden kolayca şikayet etmeleri mümkündür.”
“Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 25 Haziran’da yapmış olduğu toplantıda alınan karar uyarınca 289 firmaya haksız fiyat artışı yaptıklarını gerekçe göstererek toplamda 114.7 milyon TL’ye yakın ceza kesti.”
“Şu anda Kurban Bayramı ertesinde dondurucularda saklanmakta olan etler tüketilebilir. Ayrıca mevsim itibarıyla kırmızı et tüketiminin çok fazla olmadığı bir süreçteyiz. Buna rağmen sadece Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı genelgenin oluşturduğu ortam nedeniyle fırsatçılık yapıp et fiyatları ile oynayanlar bedelini ödemek zorunda kalacaklardır.”
“Ticaret Bakanlığı’nın 81 ildeki birimlerinin konuyu hassasiyetle takip edeceklerine inanıyorum. Biz de tüketiciler olarak gördüğümüz aşırı fiyat artışlarını mümkünse cep telefonlarımızdan fotoğraflayarak veya videosunu çekmek suretiyle haksız fiyat artışlarıyla ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurumu’na şikayette bulunabiliriz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın HFA Mobil uygulaması üzerinden de kolayca şikayet edilebilmektedir.”
Şap hastalığı alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
TÜRKİYE
Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması
2 Temmuz, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала