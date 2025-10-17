https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/cumhurbaskani-erdogan-tarihin-hicbir-sayfasinda-somurgecilik-lekesini-bu-utanci-tasimamis-bir-1100275799.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini bu utancı taşımamış bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini bu utancı taşımamış bir ülkeyiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında "Tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini bu... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T16:21+0300

2025-10-17T16:21+0300

2025-10-17T16:28+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ekonomi

türkiye-afrika 5. i̇ş ve ekonomi forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100275641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4c7840de29f15bc1c3173c139db43a6.jpg

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini bu utancı taşımamış bir ülkeyiz. Asırlardır gittiğimiz her yere barışı, sevgi ve saygıyı götürdük" dedi. Erdoğan konuşmasında, "G 20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettik." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Afrika kıtasıyla köklü bir muhabbete ve dostluğa sahibiz"Bu sene ülkemizin Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün 20'nci yılını idrak ediyoruz. Gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsünü tertip edeceğiz. Bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına yönelik gayretlerimizin yeni bir nişanesi olacağına inanıyorum. Afrika kıtasıyla köklü bir muhabbete ve dostluğa sahibiz."Dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz"Hamdolsun Türkiye aradan geçen sürede çok değişti, çok gelişti. Son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık. Burada nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından birkaç rakamı paylaşmak isterim. G20 ülkesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12'nci sıradayız. Bu sene 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024'te 1.5 trilyon dolar sınırına getirdik. 2025 yılı 2'nci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyon 270 bine, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık.Taşıt, konut, havalimanı ve üniversite sayısında büyük artış2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 8.5 milyonken, bugün itibarıyla 33 milyonu buldu. 2000'lerin başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda 26 milyona ulaştırdık. 26 olan hava limanı sayımız 58'e yükseldi. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi, bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 308'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımızı 164 binden 271 bine çıkardık.6 Şubat 2023 tarihinde 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Deprem bölgemiz için 90 milyar dolar harcama yaptık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 453 bin konutun anahtarlarını depremzedelere teslim etmek. Sadece 23 yılda başardıklarımız gelecekte başaracaklarımızın teminatıdır.Asırlarca gittiğimiz her yere barış götürdükTürkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bunları yaparken başkaları gibi hiçbir maddi karşılık da beklemiyoruz. Afrika ile ilişkilerimizi uzun vadeli bina ettik. Biz tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz. Asırlarca gittiğimiz her yere barışı götürdük. Aynı zamanda refah ve istikrarı götürdük. Kıta ile münasebetlerimizi bu tertemiz sicilimiz sayesinde günden güne geliştirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık. Kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor.Savaş baronları kazanırken, kaybeden masum siviller oluyorTürkiye olarak biz her çatışma bölgesine olduğu üzere, kardeş Sudan'a da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bir gerçeğin altını çizmek durumundayım. Kolonyalizm kağıt üzerinde yıllar önce son bulmuş, fakat postmodern yöntemlerle varlığını devam ettirmiştir. Afrika'ya geçmişte beyaz adamın yükü olarak bakanlar, bugün de benzer bir yaklaşım içinde. Batı dünyası, Afrika'daki çatışmaları kıtanın kaderi olarak görüyor. Kimi aktörlerin bu çatışmaları körüklediğini hepimiz biliyoruz. Savaş baronları kazanırken, kaybeden masum siviller oluyor.Tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandıİsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu. 170 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Bazıları açlıktan olmak üzere 20 binden fazla çocuk öldü. Tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı. Sözde medeni dünya buna engel olamadı. Doğru düzgün tepki göstermedi. Daha vahimi soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren batılı devletler, İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında Türkiye gibi Afrikalı kardeşlerimiz de vicdani bir duruş sergiledi. Buradan Gazzeli mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına bir defa daha teşekkür ediyorum.Bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması için yoğun çaba içindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri elden bırakmıyoruz. Gazze'nin yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ekonomi, türkiye-afrika 5. i̇ş ve ekonomi forumu