Çin'de tarihi zafer: Milli Kung Fu Takımı dünya şampiyonu oldu

Türkiye Milli Kung Fu Takımı, Çin’in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu. Milliler, 44 madalya kazanarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Türkiye Milli Kung Fu Takımı, Çin’in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 8 ülke takımı arasında en yüksek puan olan 9.08’i alarak dünya şampiyonluğunu elde etti.Milli sporcular ayrıca, 66 ülkeden 1.069 sporcunun katıldığı ferdi ve takım müsabakalarında 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya kazandı.Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan açıklamaFederasyon açıklamasında, “Milli takımımızın dünya şampiyonu gözde sporcularına karşı kasıtlı ve planlı hakem haksızlıklarıyla ikinci ve üçüncü şampiyonluklarının engellenmesine karşın federasyon yöneticilerimizin yaptıkları hak mücadelesi şampiyonanın bir diğer önemli konusu oldu” ifadelerine yer verildi.Kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyorKung Fu, Çin kökenli bir dövüş sanatı ve savunma sporudur. Kökeni binlerce yıl öncesine dayanır ve Çin’in farklı bölgelerinde farklı stiller geliştirilmiştir. Kung Fu, hem fiziksel beceriyi hem de zihinsel disiplin ve ahlaki değerleri ön plana çıkarır. Wushu ise modern olimpik kurallara göre düzenlenmiş Kung Fu yarışmalarını kapsayan spor dalıdır.

