Milli okçu Emircan Haney, Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazandı
Milli okçu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finali’nde erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Bu başarı, Haney’in kariyerindeki ilk Dünya Kupası altını oldu.
Milli okçu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finali’nde erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Haney, çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard’ı 147-146, yarı finalde Hollandalı Mike Schloesser’ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek finale yükseldi.Finalde Danimarkalı Mathias Fullerton ile karşılaşan milli okçu, rakibini 149-148 yenerek kariyerinin Dünya Kupası’ndaki ilk altın madalyasını kazandı.Antalya'da bronz, Madrid'de gümüş madalyaEmircan Haney, bu yıl bireyselde Dünya Kupası’nın Antalya ayağında bronz, Madrid ayağında ise gümüş madalya almıştı.Çin’deki final etabında kadınlar makaralı yayda Türkiye’yi temsil eden Hazal Burun, Meksikalı Andrea Becerra’ya çeyrek finalde kaybetti.Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise yarın yapılacak müsabakalarla Türkiye’yi temsil edecek. Dünya Kupası Finalleri’nde her kategoride en iyi 8 sporcu mücadele ediyor.
Milli okçu Emircan Haney, Dünya Kupası Finalleri’nde altın madalya kazandı

12:48 18.10.2025 (güncellendi: 12:49 18.10.2025)
Milli okçu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finali’nde erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Haney, böylece kariyerinin ilk Dünya Kupası altınını Türkiye’ye getirdi.
Milli okçu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finali’nde erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Haney, çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard’ı 147-146, yarı finalde Hollandalı Mike Schloesser’ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde Danimarkalı Mathias Fullerton ile karşılaşan milli okçu, rakibini 149-148 yenerek kariyerinin Dünya Kupası’ndaki ilk altın madalyasını kazandı.

Antalya'da bronz, Madrid'de gümüş madalya

Emircan Haney, bu yıl bireyselde Dünya Kupası’nın Antalya ayağında bronz, Madrid ayağında ise gümüş madalya almıştı.
Çin’deki final etabında kadınlar makaralı yayda Türkiye’yi temsil eden Hazal Burun, Meksikalı Andrea Becerra’ya çeyrek finalde kaybetti.
Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise yarın yapılacak müsabakalarla Türkiye’yi temsil edecek. Dünya Kupası Finalleri’nde her kategoride en iyi 8 sporcu mücadele ediyor.
