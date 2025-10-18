https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/milli-okcu-emircan-haney-dunya-kupasi-finallerinde-altin-madalya-kazandi-1100289006.html

Milli okçu Emircan Haney, Dünya Kupası Finalleri’nde altın madalya kazandı

Milli okçu Emircan Haney, Dünya Kupası Finalleri’nde altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Milli okçu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finali’nde erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Bu başarı, Haney’in kariyerindeki ilk Dünya Kupası altını oldu.

2025-10-18T12:48+0300

2025-10-18T12:48+0300

2025-10-18T12:49+0300

spor

emircan haney

dünya okçuluk şampiyonası

dünya kupası

altın madalya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100288710_0:90:2319:1394_1920x0_80_0_0_55a637c71069be5c1f601c9a5db8d066.jpg

Milli okçu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finali’nde erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Haney, çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard’ı 147-146, yarı finalde Hollandalı Mike Schloesser’ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek finale yükseldi.Finalde Danimarkalı Mathias Fullerton ile karşılaşan milli okçu, rakibini 149-148 yenerek kariyerinin Dünya Kupası’ndaki ilk altın madalyasını kazandı.Antalya'da bronz, Madrid'de gümüş madalyaEmircan Haney, bu yıl bireyselde Dünya Kupası’nın Antalya ayağında bronz, Madrid ayağında ise gümüş madalya almıştı.Çin’deki final etabında kadınlar makaralı yayda Türkiye’yi temsil eden Hazal Burun, Meksikalı Andrea Becerra’ya çeyrek finalde kaybetti.Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise yarın yapılacak müsabakalarla Türkiye’yi temsil edecek. Dünya Kupası Finalleri’nde her kategoride en iyi 8 sporcu mücadele ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/milli-halterciler-norvecte-tarih-yazdi-muhammed-furkan-ozbekten-dunya-rekoru-1100108425.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emircan haney, milli okçu, dünya kupası 2025, nanking, altın madalya, makaralı yay, mete gazoz, hazal burun, türkiye, okçuluk, hyundai dünya kupası, final etabı, uluslararası okçuluk