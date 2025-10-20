https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/canva-snapchat-roblox-ve-amazon-web-services-coktu-mu--1100323005.html
AWS Çöküşü: Snapchat, Roblox ve Canva’ya erişim neden kesildi?
11:48 20.10.2025 (güncellendi: 12:20 20.10.2025)
Amazon Web Hizmetleri'nde yaşanan büyük kesintiler sonrasında kullanıcılar, Amazon, Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva ve Vodafone hizmetlerine erişim sağlayamadıklarını belirtti. Yetkililer, Amazon Web Services (AWS) kaynaklı büyük bir kesinti yaşandığını duyurdu.
Amazon, Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Down Detector verilerine göre, bu platformlarda ani bağlantı kesintileri ve hizmet aksaklıkları tespit edildi.
Amazon Web Services (AWS) şu anda büyük bir kesinti yaşıyor ve bu durum Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite gibi çevrimiçi hizmetlerin erişimini etkiliyor. Amazon Web Services platformların ve uygulamaların büyük kısmının altyapısını destekleyen altyapıyı sunan bir sistem olarak hizmet veriyor.
AWS durum denetleyicisi, birden fazla hizmetin “operasyonel sorunlardan etkilendiğini” ve şirketin “ABD’nin US-EAST-1 bölgesinde birçok AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeleri araştırdığını” bildirdi. Ancak kesintilerin yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmayıp, dünya genelinde diğer bölgeleri de etkilediği belirtiliyor.
Kullanıcılar, uygulamalara giriş yapamama, oyunlara bağlanamama ve içerik paylaşamama gibi sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Özellikle sosyal medya ve oyun platformlarında yaşanan bu problemler, kısa sürede küresel ölçekte gündem oldu. Kesinti yaşanan diğer uygulama oyunlar arasında Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Amazon Music, Amazon Web Services, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Coinbase, Ring, PlayStation and Pokemon Go olduğu ifade edildi.