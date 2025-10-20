https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/canva-snapchat-roblox-ve-amazon-web-services-coktu-mu--1100323005.html

AWS Çöküşü: Snapchat, Roblox ve Canva’ya erişim neden kesildi?

AWS Çöküşü: Snapchat, Roblox ve Canva’ya erişim neden kesildi?

Sputnik Türkiye

Amazon Web Hizmetleri'nde yaşanan büyük kesintiler sonrasında kullanıcılar, Amazon, Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva ve Vodafone... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T11:48+0300

2025-10-20T11:48+0300

2025-10-20T12:20+0300

yaşam

snapchat

aws

amazon

vodafone

fortnite

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099943940_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b7b62604b7d23e3e1a77a0a063e5094a.jpg

Amazon, Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Down Detector verilerine göre, bu platformlarda ani bağlantı kesintileri ve hizmet aksaklıkları tespit edildi.Amazon Web Services (AWS) şu anda büyük bir kesinti yaşıyor ve bu durum Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite gibi çevrimiçi hizmetlerin erişimini etkiliyor. Amazon Web Services platformların ve uygulamaların büyük kısmının altyapısını destekleyen altyapıyı sunan bir sistem olarak hizmet veriyor.AWS durum denetleyicisi, birden fazla hizmetin “operasyonel sorunlardan etkilendiğini” ve şirketin “ABD’nin US-EAST-1 bölgesinde birçok AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeleri araştırdığını” bildirdi. Ancak kesintilerin yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmayıp, dünya genelinde diğer bölgeleri de etkilediği belirtiliyor.Kullanıcılar, uygulamalara giriş yapamama, oyunlara bağlanamama ve içerik paylaşamama gibi sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Özellikle sosyal medya ve oyun platformlarında yaşanan bu problemler, kısa sürede küresel ölçekte gündem oldu. Kesinti yaşanan diğer uygulama oyunlar arasında Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Amazon Music, Amazon Web Services, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Coinbase, Ring, PlayStation and Pokemon Go olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/ingilterede-mobil-sebekeler-coktu-yuzbinlerce-kullanici-internetsiz-kaldi-1100156016.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amazon giriş sorunu, aws erişim hatası, snapchat çöktü mü, roblox bağlanmıyor, fortnite sunucu hatası, duolingo açılmıyor, canva erişim problemi, canva çöktü, aws kesinti, amazon web services erişim sorunu, amazon aws bağlantı problemi, alexa çalışmıyor, fortnite sunucu hatası, snapchat açılmıyor, roblox giriş sorunu, duolingo erişim sorunları, canva hizmet aksaklığı