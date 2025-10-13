Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/ingilterede-mobil-sebekeler-coktu-yuzbinlerce-kullanici-internetsiz-kaldi-1100156016.html
İngiltere’de mobil şebekeler çöktü: Yüzbinlerce kullanıcı internetsiz kaldı
İngiltere’de mobil şebekeler çöktü: Yüzbinlerce kullanıcı internetsiz kaldı
Sputnik Türkiye
İngiltere’de milyonlarca kişinin kullandığı internet sağlayıcısı Vodafone, büyük bir çöküş yaşayarak yüzbinlerce kullanıcıyı etkiledi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T19:00+0300
2025-10-13T19:00+0300
dünya
vodafone
internet
i̇nternet erişimi
internet siteleri
mobil internet
internet dolandırıcılığı
internet yayıncısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093336435_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_76bd38d5f1f430b2827e088b97050770.jpg
Londra, Birmingham, Manchester, Cardiff ve Glasgow’da kullanıcılar internete erişemiyor.Down Detector verilerine göre, bugün yerel saatle 14.30’dan itibaren 135 bin 995 kullanıcı internet bağlantısı sorunu yaşadığını bildirdi. Sorun yaşayanların yüzde 69’u sabit internet, yüzde 23’ü mobil internet, yüzde 8’i ise sinyal sorunu yaşadığını belirtti.Kullanıcılar sosyal medyada yaşadıkları sıkıntıyı dile getirirken, bazıları Vodafone müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/binlercesi-ayni-anda-evleri-istila-etti-ingilterede-gokten-ugur-bocegi-yagiyor-bilim-insanlari-1099989115.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093336435_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b93634a378971130dfbd505681b936a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vodafone, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, mobil internet, internet dolandırıcılığı, internet yayıncısı
vodafone, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, mobil internet, internet dolandırıcılığı, internet yayıncısı

İngiltere’de mobil şebekeler çöktü: Yüzbinlerce kullanıcı internetsiz kaldı

19:00 13.10.2025
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© AA
Abone ol
İngiltere’de milyonlarca kişinin kullandığı internet sağlayıcısı Vodafone, büyük bir çöküş yaşayarak yüzbinlerce kullanıcıyı etkiledi.
Londra, Birmingham, Manchester, Cardiff ve Glasgow’da kullanıcılar internete erişemiyor.
Down Detector verilerine göre, bugün yerel saatle 14.30’dan itibaren 135 bin 995 kullanıcı internet bağlantısı sorunu yaşadığını bildirdi. Sorun yaşayanların yüzde 69’u sabit internet, yüzde 23’ü mobil internet, yüzde 8’i ise sinyal sorunu yaşadığını belirtti.
Kullanıcılar sosyal medyada yaşadıkları sıkıntıyı dile getirirken, bazıları Vodafone müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını paylaştı.
Uğur böceği istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
YAŞAM
Binlercesi aynı anda evleri istila etti: İngiltere'de gökten uğur böceği yağıyor, bilim insanları alarma geçti
7 Ekim, 14:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала