İngiltere'de mobil şebekeler çöktü: Yüzbinlerce kullanıcı internetsiz kaldı
İngiltere’de mobil şebekeler çöktü: Yüzbinlerce kullanıcı internetsiz kaldı
İngiltere'de milyonlarca kişinin kullandığı internet sağlayıcısı Vodafone, büyük bir çöküş yaşayarak yüzbinlerce kullanıcıyı etkiledi. 13.10.2025
Londra, Birmingham, Manchester, Cardiff ve Glasgow’da kullanıcılar internete erişemiyor.Down Detector verilerine göre, bugün yerel saatle 14.30’dan itibaren 135 bin 995 kullanıcı internet bağlantısı sorunu yaşadığını bildirdi. Sorun yaşayanların yüzde 69’u sabit internet, yüzde 23’ü mobil internet, yüzde 8’i ise sinyal sorunu yaşadığını belirtti.Kullanıcılar sosyal medyada yaşadıkları sıkıntıyı dile getirirken, bazıları Vodafone müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını paylaştı.
