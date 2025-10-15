Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/can-holding-sorusturmasi-eski-baskan-adli-kontrol-karariyla-serbest-birakildi-1100218031.html
Can Holding soruşturması: Eski başkan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Can Holding soruşturması: Eski başkan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 'şüpheli' sıfatıyla ifade... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T20:52+0300
2025-10-15T20:52+0300
türki̇ye
can holding
mahkeme
mahkeme kararı
nöbetçi mahkeme
show tv
kemal can
şişecam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099276975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8d67f4da3999ecbb1e7df63244ea936.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding yetkililerine ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kırman hakkında, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Soruşturmanın, Can Holding’in mali faaliyetlerine ilişkin iddialar doğrultusunda devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/can-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-can-tutuklandi-1099739002.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099276975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd0f4b5cceb63ac10c6261c61221d4af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
can holding, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, show tv, kemal can, şişecam
can holding, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, show tv, kemal can, şişecam

Can Holding soruşturması: Eski başkan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

20:52 15.10.2025
© AA / Murat ŞengülHabertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil yöneticilere gözaltı kararı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil yöneticilere gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AA / Murat Şengül
Abone ol
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Kırman, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding yetkililerine ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kırman hakkında, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın, Can Holding’in mali faaliyetlerine ilişkin iddialar doğrultusunda devam ettiği bildirildi.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
TÜRKİYE
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
28 Eylül, 18:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала