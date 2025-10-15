https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/can-holding-sorusturmasi-eski-baskan-adli-kontrol-karariyla-serbest-birakildi-1100218031.html
Can Holding soruşturması: Eski başkan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Can Holding soruşturması: Eski başkan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 'şüpheli' sıfatıyla ifade... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding yetkililerine ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kırman hakkında, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Soruşturmanın, Can Holding’in mali faaliyetlerine ilişkin iddialar doğrultusunda devam ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding yetkililerine ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kırman hakkında, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın, Can Holding’in mali faaliyetlerine ilişkin iddialar doğrultusunda devam ettiği bildirildi.