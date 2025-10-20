https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-bozbey-su-anda-barajlarda-gorunen-oran-sifir-bu-teknik-bir-1100328813.html
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Şu anda barajlarda görünen oran sıfır, bu teknik bir gösterge
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Şu anda barajlarda görünen oran sıfır, bu teknik bir gösterge
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte yaşanan su tartışmalarına açıklık getirdi. Baraj doluluk oranlarının sıfır görünmesinin teknik bir... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T14:31+0300
2025-10-20T14:31+0300
2025-10-20T15:06+0300
türki̇ye
bursa
osmangazi
devlet su i̇şleri (dsi̇)
bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇)
yıldırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083574955_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_eca9609a093dc431cb15558d24e94358.jpg
Bursa’da belediyenin resmi hesabında baraj doluluk oranlarının sıfır olması ve sosyal medyada çıkan haberler sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı’nda açıklama yaptı.Bursa'da su bitti mi?Bozbey, verilen değerlerin teknik rakamlar olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:Kentte günlük 430 bin metreküp su tüketildiğini belirten Bozbey, bu miktarın yüzde 70’inin yeraltı ve kaynak sularından sağlandığını açıkladı. Doğancı Barajı’nda 8,5 milyon metreküp suyun pompalarla sisteme aktarıldığını da ifade etti.'20 yıllık ihmalin sonucunu yönetiyoruz'Su sorunlarının geçmiş yönetimlerin ihmallerinden kaynaklandığını belirten Bozbey, Çınarcık Barajı isale hattı projesinin yıllarca geciktirildiğini vurguladı. Göreve geldiklerinde ilerleme oranının yüzde 5 olduğunu söyleyen Bozbey, “Şu anda yüzde 90 seviyesindeyiz” dedi.Bursa'da su kesintileriKesintilerin kriz yönetimi amaçlı olduğunu kaydeden Bozbey, “Gece uygulanan planlı kesintilerle 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Bozbey, “Türkiye son 52 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Bu nedenle su yönetimi artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.Su kesintileri sürüyorBursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/gunden-gune-azalan-barajlar-kurudu-bursada-su-bitti-su-nereden-temin-edilecek-1100258296.html
türki̇ye
bursa
osmangazi
yıldırım
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083574955_75:0:1212:853_1920x0_80_0_0_948ff800e34eb2de0be400d1ae3236e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, osmangazi, devlet su i̇şleri (dsi̇), bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇), yıldırım
bursa, osmangazi, devlet su i̇şleri (dsi̇), bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇), yıldırım
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Şu anda barajlarda görünen oran sıfır, bu teknik bir gösterge
14:31 20.10.2025 (güncellendi: 15:06 20.10.2025)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte yaşanan su tartışmalarına açıklık getirdi. Baraj doluluk oranlarının sıfır görünmesinin teknik bir durum olduğunu belirten Bozbey, “Hiç kimse endişelenmesin, Bursa susuz kalmayacak” dedi.
Bursa’da belediyenin resmi hesabında baraj doluluk oranlarının sıfır olması ve sosyal medyada çıkan haberler sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı’nda açıklama yaptı.
Bozbey, verilen değerlerin teknik rakamlar olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:
'Şu anda barajlarda görülen oran sıfır, bu teknik bir gösterge. 'Suyumuz tükendi' anlamına gelmiyor, hiç kimse endişelenmesin. DSİ'nin önerdiği kodun altındaki su da kullanılabilir su. Ancak DSİ bu kod 'sıfır kodunuz' diyor'
Kentte günlük 430 bin metreküp su tüketildiğini belirten Bozbey, bu miktarın yüzde 70’inin yeraltı ve kaynak sularından sağlandığını açıkladı. Doğancı Barajı’nda 8,5 milyon metreküp suyun pompalarla sisteme aktarıldığını da ifade etti.
'20 yıllık ihmalin sonucunu yönetiyoruz'
Su sorunlarının geçmiş yönetimlerin ihmallerinden kaynaklandığını belirten Bozbey, Çınarcık Barajı isale hattı projesinin yıllarca geciktirildiğini vurguladı. Göreve geldiklerinde ilerleme oranının yüzde 5 olduğunu söyleyen Bozbey, “Şu anda yüzde 90 seviyesindeyiz” dedi.
Kesintilerin kriz yönetimi amaçlı olduğunu kaydeden Bozbey, “Gece uygulanan planlı kesintilerle 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.
İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Bozbey, “Türkiye son 52 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Bu nedenle su yönetimi artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.