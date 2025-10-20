https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-bozbey-su-anda-barajlarda-gorunen-oran-sifir-bu-teknik-bir-1100328813.html

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Şu anda barajlarda görünen oran sıfır, bu teknik bir gösterge

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte yaşanan su tartışmalarına açıklık getirdi. Baraj doluluk oranlarının sıfır görünmesinin teknik bir... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Bursa’da belediyenin resmi hesabında baraj doluluk oranlarının sıfır olması ve sosyal medyada çıkan haberler sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı’nda açıklama yaptı.Bursa'da su bitti mi?Bozbey, verilen değerlerin teknik rakamlar olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:Kentte günlük 430 bin metreküp su tüketildiğini belirten Bozbey, bu miktarın yüzde 70’inin yeraltı ve kaynak sularından sağlandığını açıkladı. Doğancı Barajı’nda 8,5 milyon metreküp suyun pompalarla sisteme aktarıldığını da ifade etti.'20 yıllık ihmalin sonucunu yönetiyoruz'Su sorunlarının geçmiş yönetimlerin ihmallerinden kaynaklandığını belirten Bozbey, Çınarcık Barajı isale hattı projesinin yıllarca geciktirildiğini vurguladı. Göreve geldiklerinde ilerleme oranının yüzde 5 olduğunu söyleyen Bozbey, “Şu anda yüzde 90 seviyesindeyiz” dedi.Bursa'da su kesintileriKesintilerin kriz yönetimi amaçlı olduğunu kaydeden Bozbey, “Gece uygulanan planlı kesintilerle 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Bozbey, “Türkiye son 52 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Bu nedenle su yönetimi artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.Su kesintileri sürüyorBursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

