Günden güne azalan barajlar kurudu, Bursa'da su bitti: Su nereden temin edilecek?

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu. 17.10.2025
Su şehri Bursa'da su bitti. İçme suyunun en önemli kaynakları Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.

Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu: Hangi bölgelere su sağlıyordu?

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

Su gün be gün azaldı

İlçelere su nasıl gelecek? Nasıl su temini sağlanacak?

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

Bursa'da su kesintileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

Belediye güncel su kesintilerini sürekli olarak https://www.buski.gov.tr/kesinti sitesinden yayımlıyor.
11:07 17.10.2025 (güncellendi: 11:33 17.10.2025)
Su şehri Bursa'da su bitti. İçme suyunun en önemli kaynakları Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.
Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu: Hangi bölgelere su sağlıyordu?
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.
28 Eylül:
doluluk oranı yüzde 2,33
12 Ekim:
doluluk oranı yüzde 0,49
15 Ekim:
doluluk oranı yüzde 0,15
16 Ekim (dün itibarıyla):
doluluk oranı yüzde 0
İlçelere su nasıl gelecek? Nasıl su temini sağlanacak?
İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.
Belediye güncel su kesintilerini sürekli olarak https://www.buski.gov.tr/kesinti
sitesinden yayımlıyor.