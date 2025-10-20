https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/borsa-gunu-yukselisle-kapadi-faiz-indirimi-beklentisi-bist-100u-yukari-tasidi-1100337561.html
Borsa günü yükselişle kapadı: Faiz indirimi beklentisi BİST 100'ü yukarı taşıdı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olası faiz indirimi beklentileriyle haftaya güçlü bir yükselişle başladı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul, TCMB’nin olası faiz indirimi beklentileriyle haftaya yüzde 2’yi aşan yükselişle başladı.Geçen haftayı 10 bin 208 puandan tamamlayan endeks, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.2 artışla 10 bin 436 puana kadar çıktı. Bankacılık hisselerinde yüzde 4’ü aşan yükselişler dikkat çekerken, holding ve yatırım ortaklığı endekslerinde de artış görüldü.Ekonomistler, Merkez Bankası’nın ekim toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39.5’e düşürmesini bekliyor. Yıl sonu faiz oranı tahmininin ise medyanda yüzde 37.5 seviyesinde olacağı belirtildi.
Borsa İstanbul, TCMB’nin olası faiz indirimi beklentileriyle haftaya yüzde 2’yi aşan yükselişle başladı.
Geçen haftayı 10 bin 208 puandan tamamlayan endeks, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.2 artışla 10 bin 436 puana kadar çıktı. Bankacılık hisselerinde yüzde 4’ü aşan yükselişler dikkat çekerken, holding ve yatırım ortaklığı endekslerinde de artış görüldü.
Ekonomistler, Merkez Bankası’nın ekim toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39.5’e düşürmesini bekliyor. Yıl sonu faiz oranı tahmininin ise medyanda yüzde 37.5 seviyesinde olacağı belirtildi.