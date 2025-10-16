https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-paket-105-liraya-yukseldi-1100245908.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Paket 105 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Paket 105 liraya yükseldi

Sputnik Türkiye

Tütün ürünlerinde zam dalgası sürüyor. JTI (Japan Tobacco International) grubu sigaralara bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 ila 7 TL arasında zam... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T18:34+0300

2025-10-16T18:34+0300

2025-10-16T18:34+0300

ekonomi̇

sigara

sigara yasağı

sigara kağıdı

sigara paketi

sigara içmek

sigara zammı

en düşük sigara fiyatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094238845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dba5f06ecf04e6de43fa2a0b456d8e04.jpg

JTI, tütün piyasasında fiyatlarını en son güncelleyen şirketlerden biri oldu.Bugünden itibaren geçerli olmak üzere markanın sigaralarına 5 ila 7 TL arasında zam geldi. Yeni fiyat listesine göre 17 Ekim 2025 itibarıyla:Camel markalı ürünlerde fiyatlar 92-95 TL arasında değişiyor. LD sigaralarının fiyatı 90-91 TL, Monte Carlo ise 90 TL olarak belirlendi. Ayrıca Camel Yellow 100 gram sarmalık tütün fiyatı 245 TL oldu.Böylece, son aylarda sigara gruplarında art arda yapılan zamlarla birlikte ortalama sigara fiyatı 90 TL’nin üzerine çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1100225762.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara, sigara yasağı, sigara kağıdı, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı, en düşük sigara fiyatı