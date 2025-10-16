Türkiye
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Paket 105 liraya yükseldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Paket 105 liraya yükseldi
Tütün ürünlerinde zam dalgası sürüyor. JTI (Japan Tobacco International) grubu sigaralara bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 ila 7 TL arasında zam... 16.10.2025
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Paket 105 liraya yükseldi

18:34 16.10.2025
Tütün ürünlerinde zam dalgası sürüyor. JTI (Japan Tobacco International) grubu sigaralara bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 ila 7 TL arasında zam yapıldı. En pahalı ürün 105 TL'ye yükseldi.
JTI, tütün piyasasında fiyatlarını en son güncelleyen şirketlerden biri oldu.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere markanın sigaralarına 5 ila 7 TL arasında zam geldi. Yeni fiyat listesine göre 17 Ekim 2025 itibarıyla:
Winston Dark Blue, Slender ve Q Line çeşitleri 95 TL,
Winston klasik 100 TL,
Winston Slims ve Xsence çeşitleri ise 105 TL oldu.
Camel markalı ürünlerde fiyatlar 92-95 TL arasında değişiyor. LD sigaralarının fiyatı 90-91 TL, Monte Carlo ise 90 TL olarak belirlendi. Ayrıca Camel Yellow 100 gram sarmalık tütün fiyatı 245 TL oldu.
Böylece, son aylarda sigara gruplarında art arda yapılan zamlarla birlikte ortalama sigara fiyatı 90 TL’nin üzerine çıktı.
Sigaraya yeni zam, fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?
09:09
