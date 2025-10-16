https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-paket-105-liraya-yukseldi-1100245908.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Paket 105 liraya yükseldi
Sputnik Türkiye
Tütün ürünlerinde zam dalgası sürüyor. JTI (Japan Tobacco International) grubu sigaralara bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 ila 7 TL arasında zam... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T18:34+0300
2025-10-16T18:34+0300
2025-10-16T18:34+0300
ekonomi̇
sigara
sigara yasağı
sigara kağıdı
sigara paketi
sigara içmek
sigara zammı
en düşük sigara fiyatı
JTI, tütün piyasasında fiyatlarını en son güncelleyen şirketlerden biri oldu.Bugünden itibaren geçerli olmak üzere markanın sigaralarına 5 ila 7 TL arasında zam geldi. Yeni fiyat listesine göre 17 Ekim 2025 itibarıyla:Camel markalı ürünlerde fiyatlar 92-95 TL arasında değişiyor. LD sigaralarının fiyatı 90-91 TL, Monte Carlo ise 90 TL olarak belirlendi. Ayrıca Camel Yellow 100 gram sarmalık tütün fiyatı 245 TL oldu.Böylece, son aylarda sigara gruplarında art arda yapılan zamlarla birlikte ortalama sigara fiyatı 90 TL’nin üzerine çıktı.
Tütün ürünlerinde zam dalgası sürüyor. JTI (Japan Tobacco International) grubu sigaralara bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 ila 7 TL arasında zam yapıldı. En pahalı ürün 105 TL'ye yükseldi.
JTI, tütün piyasasında fiyatlarını en son güncelleyen şirketlerden biri oldu.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere markanın sigaralarına 5 ila 7 TL arasında zam geldi. Yeni fiyat listesine göre 17 Ekim 2025 itibarıyla:
Winston Dark Blue, Slender ve Q Line
çeşitleri 95 TL
,
Winston Slims ve Xsence
çeşitleri ise 105 TL
oldu.
Camel markalı ürünlerde fiyatlar 92-95 TL arasında değişiyor. LD sigaralarının fiyatı 90-91 TL, Monte Carlo ise 90 TL olarak belirlendi. Ayrıca Camel Yellow 100 gram sarmalık tütün fiyatı 245 TL oldu.
Böylece, son aylarda sigara gruplarında art arda yapılan zamlarla birlikte ortalama sigara fiyatı 90 TL’nin üzerine çıktı.