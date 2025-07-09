https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/cocuklarda-vegan-beslenme-tartismasi-vegan-cocuk-saglikli-buyuyebilir-mi-vitamin-eksikligine-yol-1097703222.html

Çocuklarda 'vegan beslenme' tartışması: Vegan çocuk sağlıklı büyüyebilir mi? Vitamin eksikliğine yol açar mı?

Çocuklarda 'vegan beslenme' tartışması: Vegan çocuk sağlıklı büyüyebilir mi? Vitamin eksikliğine yol açar mı?

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye’de gündeme gelen vegan çocuk tartışması sonrası uzmanlar, küçük yaşta vegan beslenmenin risklerine dikkat çekti. Peki çocuklarda veganlık güvenli mi?

2025-07-09T14:11+0300

2025-07-09T14:11+0300

2025-07-09T14:11+0300

sağlik

vejetaryen

vegan

vegan çocuk diyeti

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MasterChef Türkiye’de yarışan bir annenin, 2.5 yaşındaki çocuğunun vegan beslendiğini açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı. Konu, çocuklarda vegan beslenmenin sağlık ve etik boyutlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki çocukluktan itibaren vegan beslenmenin uzun vadede sağlık üzerinde ne gibi olumlu veya olumsuz etkileri olur? Çocuk, vegan diyetle besleneceğine ne zaman karar verebilir? Vegan beslenen çocukların diyet planları nasıl olmalıdır? Soruların cevaplarını uzmanı Sputnik Türkiye'ye özel olarak anlattı.Vegan beslenen çocuklarda vitamin eksikliği olur mu?Bilimsel araştırmalar, çocukluk çağında vegan beslenmenin dikkatli planlandığı sürece uygulanabilir olduğunu gösteriyor. Bu konu üzerindeki araştırmalar çok yeni olsa da, 2024’te Nutrients dergisinde yayımlanan bir derleme çalışmada, vegan beslenen çocukların büyüme ve gelişmelerinde ciddi bir fark saptanmadığı, ancak B12 vitamini, demir, kalsiyum, çinko ve omega-3 gibi hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan bazı kritik vitamin ve minerallerin eksikliğine yatkın oldukları belirtildi.Bazı kaynaklar vegan çocukların özellikle enerji alımı ve protein kalitesinin yakından takip edilmesi üzerinde duruyor. 2 ila 5 yaş arası çocuklarda, lif oranı yüksek bitkisel beslenme nedeniyle mideleri hızlıca doluyor ve toplam kalori alımları yetersiz kalabiliyor. Bu durum, kilo alımı ve büyüme hızını olumsuz etkileyebiliyor.Vejetaryen ya da Vegan diyetler sağlıklı mıdır?Modern veganlık tanımı, 1944 yılında İngiltere’de Donald Watson ve bir grup vejetaryen, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünleri de reddeden bir beslenme biçimini tanımlamasıyla başladı. Bu tarihten önce antik dönemde vejetaryenlik, (hayvansal eti reddetme) kavramı Hindistan’da Hinduizm, Jainizm ve Budizm gibi dinlerle binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu öğretilerde hayvanlara zarar vermeme ilkesi (ahimsa) nedeniyle bitkisel beslenme yaygındı. Watson ve ekibi, “Vejetaryen” kelimesinin yetersiz kaldığını düşündükleri için, “diyetlerinden hayvansal unsurları tamamen çıkaranlar” anlamında vegan terimini yarattılar.İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı, Dr. Öğr. Üyesi Mahya Sultan Tosun, iki diyet arasındaki farkı şöyle anlatıyor:Ancak, vejetaryen diyetlerin de vejetaryen olmayan diyetler gibi sağlıklı veya sağlıksız olabileceğini söyleyen Dr. Tosun, bu noktada belirleyici olan diyetin enerji, makro-besin ve mikro-besin öğesi içeriği ile besin çeşitliliğinin sağlanması olduğunu belirtiyor.Çocukluktan itibaren vejetaryen beslenmenin uzun sadede sağlık üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?Dr. Tosun, vejetaryen beslenmenin artı ve eksilerini şöyle sıralıyor:Vejetaryen beslenmenin olumlu yanları:Vejetaryen beslenmenin olumsuz yanları:‘Vegan beslenmede en büyük risklerden biri B12 eksikliği’Dr. Tosun, çocuklarda vegan beslenmenin ancak çok dikkatli bir planlama ve hekim-diyetisyen desteğiyle mümkün olabileceğini vurguluyor.Dr. Tosun’a göre vegan beslenmede en büyük risklerden biri B12 vitamini eksikliği. Bu vitamin yalnızca hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunduğu için eksikliği kansızlık, sinir sistemi bozuklukları ve nörolojik gelişimde duraklama gibi geri dönüşümsüz sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini eksikliği kemik mineral yoğunluğunu azaltarak raşitizm ve kemik kırıklarına neden olabiliyor. Bitkisel proteinlerin kalitesinin düşük olması da büyüme geriliği riskini artırıyor.Dr. Tosun, vegan beslenen çocukların diyet planında, B12, D vitamini, demir, çinko, kalsiyum ve omega-3 gibi takviyelerin hekim kontrolünde verilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca lif oranı yüksek gıdaların midede hızlı doygunluk yaratması nedeniyle, öğün sayısının artırılması ve enerji yoğunluğu yüksek besinlerle takviye yapılması gerekiyor.'Vegan beslenme çocuklar için uygun değildir'Bireylerin farklı nedenlerle vejetaryen ya da vegan beslenme modellerini tercih ettiklerini söyleyen Dr. Tosun, bireylerin tercihlerine saygı duyulması gerektiğini savunarak, şu ifadeleri kullanıyor:Vegan beslenen çocukların diyet planı nasıl oluşturulmalı?Dr. Tosun, vegan ya da vejetaryen beslenen annelerin çocukları için nasıl bir diyet planı oluşturması gerektiği hakkında şu tavsiyeleri veriyor:‘B12 yanında çinko desteği de unutulmamalı’Dr. Tosun, bebeklere B12 vitamini takviyesi yanında çinko desteğinin de yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Vejetaryen diyetler, bir sağlık profesyoneli tarafından uygun şekilde planlanır ve izlenirse çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanabileceğini vurgulayan Dr. Tosun, bunun için en önemli noktalardan biri vejetaryen beslenmede besin çeşitliliğinin sağlanması olduğunu belirtiyor.Dr. Tosun vejetaryen çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:Dr. Tosun, “İyi planlanmış ve düzenli bir vejetaryen diyette rutin ve düzenli olarak takviye almak gerekmeyebilir; ancak yakından izlem ve kontrollerle takviye ihtiyacı olduğunda B12 vitamini, D vitamini, demir, çinko, kalsiyum ve omega-3 gibi vitamin ve mineral takviyeleri başlanmalıdır.“ diyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bilim-dunyasinda-ezber-bozan-bulgu-beyin-sadece-sekeri-degil-yagi-da-enerjiye-ceviriyor-1097531210.html

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