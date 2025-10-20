Bana komik gelen şey, senin kendini gerçekten bir gazeteci olarak görmen. Sen kimsenin ciddiye almadığı aşırı sol bir yalakasın. Medyadaki meslektaşların bile sana bunu yüzüne söylemeseler de aynı şeyi düşünüyor. Beni bu sahte, taraflı ve saçma sorularınla rahatsız etmeyi bırak.