Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt gazeteciyle tartışmasını paylaştı: 'Sol görüşlü bir yalaka'
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, muhabir S.V. Date’le tartışmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sözcü, gazetecinin 'tarafsız olmadığını' belirterek... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Karoline Leavitt, muhabir S.V. Date'le arasında geçen mesajlaşmayı paylaşarak gazeteciye sert sözlerle yüklendi.Paylaşılan ekran görüntüsünde, Date’nin Trump yönetimine yönelttiği bir soruya verilen tepki dikkat çekti. Muhabir, mesajında ''Budapeşte’yi kim önerdi?'' diye sorarken, bu mesaja yanıt veren Leavitt, “Annen önerdi” cevabını verdi. Ardından muhabir “Bu sana komik mi geliyor?” diye sordu. Sözcü Leavitt ise şu sert ifadeleri kullandı:Olayın ardından Trump sözcüsü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Date’ye yönelik eleştirilerini sürdürdü:Trump cephesinden gelen bu açıklama, medya ve siyaset dünyasında yankı uyandırdı. Tartışma, son dönemde ABD’de gazetecilik etiği, tarafsız habercilik ve siyasi iletişim arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.
Karoline Leavitt, muhabir S.V. Date'le arasında geçen mesajlaşmayı paylaşarak gazeteciye sert sözlerle yüklendi.
Paylaşılan ekran görüntüsünde, Date’nin Trump yönetimine yönelttiği bir soruya verilen tepki dikkat çekti. Muhabir, mesajında ''Budapeşte’yi kim önerdi?'' diye sorarken, bu mesaja yanıt veren Leavitt, “Annen önerdi” cevabını verdi.
Ardından muhabir “Bu sana komik mi geliyor?” diye sordu. Sözcü Leavitt ise şu sert ifadeleri kullandı:
Bana komik gelen şey, senin kendini gerçekten bir gazeteci olarak görmen. Sen kimsenin ciddiye almadığı aşırı sol bir yalakasın. Medyadaki meslektaşların bile sana bunu yüzüne söylemeseler de aynı şeyi düşünüyor. Beni bu sahte, taraflı ve saçma sorularınla rahatsız etmeyi bırak.
Olayın ardından Trump sözcüsü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Date’ye yönelik eleştirilerini sürdürdü:
S.V. Date gerçeğe ilgi duyan bir gazeteci değil. Yıllardır Başkan Trump’a saldıran, Demokratların söylemlerini durmadan telefonuma gönderen solcu bir yalancı. Date'in paylaşımlarına bir bakın, sanki Trump karşıtı kişisel bir günlük gibi. Gerçek gazeteciymiş gibi davranan aktivistler, gazetecilik mesleğine zarar veriyor.
Trump cephesinden gelen bu açıklama, medya ve siyaset dünyasında yankı uyandırdı. Tartışma, son dönemde ABD’de gazetecilik etiği, tarafsız habercilik ve siyasi iletişim arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.