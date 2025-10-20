https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/beyaz-saray-abd-ve-avustralya-onumuzdeki-6-ayda-kritik-minerallere-3-milyar-dolarin-uzerinde-1100340589.html
Beyaz Saray: ABD ve Avustralya önümüzdeki 6 ayda kritik minerallere 3 milyar doların üzerinde yatırım yapacak
ABD ve Avustralya, altı ayda kritik mineral projelerine 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. Ayrıca, Avustralya 1.2 milyar dolarlık insansız su altı aracı... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamayagöre, ABD ve Avustralya önümüzdeki altı ay boyunca kritik mineral projelerine toplamda 3 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.ABD Başkanı Donald Trump ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese arasındaki görüşmenin ardından yayınlanan belgede, "ABD ve Avustralya hükümetleri, önümüzdeki altı ayda kritik mineral projelerine birlikte 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Projelerdeki geri kazanılabilir kaynakların değerinin 53 milyar dolar olması tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.Ayrıca açıklamada, Avustralya hükümetinin 1.2 milyar dolar değerinde Anduril insansız su altı aracı satın almayı ve 2.6 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında Apache helikopterlerinin bir kısmını kabul etmeyi kabul ettiğini söyledi.
