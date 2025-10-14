https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/ibb-baskanvekili-nuri-aslan-hakkinda-iddianame-hazirlandi-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1100178763.html

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapsi istendi

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.Ne olmuştu?26 Mayıs'ta İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınanlarla ilgili İstanbul Adliyesi'ne gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. İstanbul Adalet Sarayı'nın 6'ncı katında bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu kısıtlı alana geçmek isteyen Aslan, bunaya alınmayınca tepki göstermişti. Başsavcılık, Aslan hakkında adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

