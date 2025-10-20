https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/avustralya-colunde-bulunan-yanan-gizemli-nesne-muhtemelen-uzaydan-dustu-1100337340.html
Avustralya çölünde bulunan yanan gizemli nesne ‘muhtemelen uzaydan düştü’
Batı Avustralya’nın Pilbara çölünde bulunan büyük bir yanan enkaz parçasının, Dünya atmosferine yeniden giren bir uzay çöpü olduğu düşünülüyor. Detaylar haberde...
Batı Avustralya’nın Pilbara çölünde maden işçileri, 18 Ekim’de Newman adlı madencilik kasabasına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir erişim yolunda gizemli bir nesne bulduktan sonra acil servisleri haberdar etti.
Emniyet güçleri, Avustralya Uzay Ajansı ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı’nın yer aldığı çok kurumlu bir soruşturma şu anda devam ediyor.
Kesin bir tespit henüz yapılmamış olsa da, ilk incelemeler nesnenin bir uzay aracının parçası olduğuna işaret ediyor.
Batı Avustralya Polisi’nin Facebook açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İlk değerlendirmeler, nesnenin karbon fiberden yapıldığını ve kompozit kaplamalı basınç tankları veya roket yakıt tankları gibi daha önce tespit edilen uzay enkazlarıyla tutarlı olduğunu gösteriyor.
‘Ticari bir uçakla bağlantılı değil’
Ayrıca Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, nesnenin ticari bir uçakla bağlantılı olmadığını doğruladı.
Kompozit kaplamalı basınç tankları,
uzay araçlarında yüksek basınçlı sıvıları muhafaza etmek için kullanılan tanklardır.
'Oldukça nadir bir durum'
Uzay enkazlarının karaya ulaşması 'oldukça nadir bir durum' olarak görülüyor.
Bunun nedeni, eski uzay araçlarının kontrollü biçimde atmosfere sokulması ve genellikle atmosferde tamamen yanacak malzemelerden yapılması gibi çeşitli önlemlerin alınması.
Ayrıca Dünya yüzeyinin büyük bölümü suyla kaplı olduğu için, yere ulaşan büyük parçaların çoğu karaya değil, okyanusa düşer.
Bu son nesnenin hangi uzay aracına ait olduğu henüz bilinmiyor, ancak yetkililere göre 'cevabın ortaya çıkması' uzun sürmeyecek.
Batı Avustralya Emniyet Teşkilatı, “Nesne güvenli şekilde muhafaza altına alındı ve şu anda halk için bir tehdit söz konusu değil” açıklamasını yaptı.