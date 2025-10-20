https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/avustralya-colunde-bulunan-yanan-gizemli-nesne-muhtemelen-uzaydan-dustu-1100337340.html

Avustralya çölünde bulunan yanan gizemli nesne ‘muhtemelen uzaydan düştü’

Batı Avustralya’nın Pilbara çölünde bulunan büyük bir yanan enkaz parçasının, Dünya atmosferine yeniden giren bir uzay çöpü olduğu düşünülüyor. Detaylar haberde...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100337028_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e02cf72c26c0708a32418488b4e5ae2d.jpg

Emniyet güçleri, Avustralya Uzay Ajansı ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı’nın yer aldığı çok kurumlu bir soruşturma şu anda devam ediyor.Kesin bir tespit henüz yapılmamış olsa da, ilk incelemeler nesnenin bir uzay aracının parçası olduğuna işaret ediyor.Batı Avustralya Polisi’nin Facebook açıklamasında şu ifadelere yer verildi:‘Ticari bir uçakla bağlantılı değil’Ayrıca Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, nesnenin ticari bir uçakla bağlantılı olmadığını doğruladı.'Oldukça nadir bir durum'Uzay enkazlarının karaya ulaşması 'oldukça nadir bir durum' olarak görülüyor. Bunun nedeni, eski uzay araçlarının kontrollü biçimde atmosfere sokulması ve genellikle atmosferde tamamen yanacak malzemelerden yapılması gibi çeşitli önlemlerin alınması.Ayrıca Dünya yüzeyinin büyük bölümü suyla kaplı olduğu için, yere ulaşan büyük parçaların çoğu karaya değil, okyanusa düşer.‘Muhafaza altına alındı’Bu son nesnenin hangi uzay aracına ait olduğu henüz bilinmiyor, ancak yetkililere göre 'cevabın ortaya çıkması' uzun sürmeyecek.Batı Avustralya Emniyet Teşkilatı, “Nesne güvenli şekilde muhafaza altına alındı ve şu anda halk için bir tehdit söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

