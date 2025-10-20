Türkiye
Arda Güler'e beklenmedik istek: Maç sonu yaşanan anlar gündem oldu
Arda Güler’e beklenmedik istek: Maç sonu yaşanan anlar gündem oldu
Real Madrid'in Getafe galibiyetinde Mbappe'ye asist yapan Arda Güler, maç sonunda beklenmedik bir an yaşadı. Top toplayıcı bir çocuğun "şortunu istemesi", hem Arda'yı şaşırttı hem de sosyal medyada gündem oldu.
İspanya LaLiga’nın 9. haftasında oynanan Getafe – Real Madrid karşılaşmasında eflatun-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin tek golünü Kylian Mbappe attı, asisti ise 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler yaptı.Genç futbolcu, 80. dakikada Mbappe’ye gol pasını vererek galibiyetin mimarı oldu. Bu sezonki gol katkısını 7’ye yükselten Arda, Real Madrid formasıyla çıkışını sürdürdü.Arda Güler’in istatistikleri dikkat çekiyor20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon LaLiga’da dört farklı maçta skora etki etti.Arda;Arda Güler böylece, Real Madrid formasıyla 4 gol ve 3 asist olmak üzere toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.Top toplayıcı çocuğun isteği şaşırttıMaç sonrası yaşanan bir detay ise en az skor kadar konuşuldu. LaLiga’nın resmi hesabı, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile top toplayıcı bir çocuğun diyalogunu sosyal medyada paylaştı.Görüntülerde, top toplayıcı çocuğun Arda’ya yaklaşıp “şortunu istiyorum” dediği, Arda’nın ise bu isteğe şaşırdığı görülüyor. Genç oyuncu, kısa bir şaşkınlığın ardından top toplayıcı çocuğa sarılıp doğrudan soyunma odasına yöneldi.
Abone ol
Real Madrid’in Getafe galibiyetinde Mbappe’ye asist yapan Arda Güler, maç sonunda beklenmedik bir an yaşadı. Top toplayıcı bir çocuğun “şortunu istemesi”, hem Arda’yı şaşırttı hem de sosyal medyada gündem oldu.
İspanya LaLiga’nın 9. haftasında oynanan Getafe – Real Madrid karşılaşmasında eflatun-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin tek golünü Kylian Mbappe attı, asisti ise 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler yaptı.
Genç futbolcu, 80. dakikada Mbappe’ye gol pasını vererek galibiyetin mimarı oldu. Bu sezonki gol katkısını 7’ye yükselten Arda, Real Madrid formasıyla çıkışını sürdürdü.

Arda Güler’in istatistikleri dikkat çekiyor

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon LaLiga’da dört farklı maçta skora etki etti.
Arda;
Real Oviedo ve Levante maçlarında asist yaptı,
Mallorca ve Real Sociedad karşılaşmalarında ise gol sevinci yaşadı.
Arda Güler böylece, Real Madrid formasıyla 4 gol ve 3 asist olmak üzere toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.

Top toplayıcı çocuğun isteği şaşırttı

Maç sonrası yaşanan bir detay ise en az skor kadar konuşuldu. LaLiga’nın resmi hesabı, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile top toplayıcı bir çocuğun diyalogunu sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde, top toplayıcı çocuğun Arda’ya yaklaşıp “şortunu istiyorum” dediği, Arda’nın ise bu isteğe şaşırdığı görülüyor. Genç oyuncu, kısa bir şaşkınlığın ardından top toplayıcı çocuğa sarılıp doğrudan soyunma odasına yöneldi.
