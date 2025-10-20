https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/arda-gulere-beklenmedik-istek-mac-sonu-yasanan-anlar-gundem-oldu-1100321067.html
Arda Güler'e beklenmedik istek: Maç sonu yaşanan anlar gündem oldu
Arda Güler’e beklenmedik istek: Maç sonu yaşanan anlar gündem oldu
20.10.2025
İspanya LaLiga’nın 9. haftasında oynanan Getafe – Real Madrid karşılaşmasında eflatun-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin tek golünü Kylian Mbappe attı, asisti ise 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler yaptı.Genç futbolcu, 80. dakikada Mbappe’ye gol pasını vererek galibiyetin mimarı oldu. Bu sezonki gol katkısını 7’ye yükselten Arda, Real Madrid formasıyla çıkışını sürdürdü.Arda Güler’in istatistikleri dikkat çekiyor20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon LaLiga’da dört farklı maçta skora etki etti.Arda;Arda Güler böylece, Real Madrid formasıyla 4 gol ve 3 asist olmak üzere toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.Top toplayıcı çocuğun isteği şaşırttıMaç sonrası yaşanan bir detay ise en az skor kadar konuşuldu. LaLiga’nın resmi hesabı, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile top toplayıcı bir çocuğun diyalogunu sosyal medyada paylaştı.Görüntülerde, top toplayıcı çocuğun Arda’ya yaklaşıp “şortunu istiyorum” dediği, Arda’nın ise bu isteğe şaşırdığı görülüyor. Genç oyuncu, kısa bir şaşkınlığın ardından top toplayıcı çocuğa sarılıp doğrudan soyunma odasına yöneldi.
