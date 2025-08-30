https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/belcika-dondurulan-rus-varliklarina-el-konulmasina-karsi-mali-istikrarsizliga-yol-acar-1098935701.html
Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’
Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’
Sputnik Türkiye
Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Prevost, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulması fikrine karşı olduklarını belirtti. 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T11:53+0300
2025-08-30T11:53+0300
2025-08-30T11:53+0300
dünya
belçika
rusya
avrupa birliği
g7
rusya merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078167738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_989fb79a345f9ebba676adf34b92b617.jpg
Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Maxime Prevost, dondurulan Rus varlıklarına el konulması fikrini değerlendirdi.Prevost, “Belçika, bu varlıklara el konulmasına karşı çıkıyor. Neden? Çünkü bu varlıklar uluslararası hukuk tarafından iyi korunuyor. Bu, varlıklara el konulmasının sistemde finansal istikrarsızlığa yol açacağı ve euro’ya olan güveni zedeleyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar tüm üye ülkeler için temel riskler” ifadesini kullandı.Varlıkların ‘riskli yatırımlar’ kategorisine aktarılmasına ilişkin tartışmalarına da değinen Belçikalı diplomat, böyle bir stratejinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Bu durum hukuki, mali ve yargısal risklerin artmasını sağlayabilir” dedi.Rus varlıklarının, “Moskova, Kiev'e tazminat ödeyene kadar” dondurulması gerektiğini savunan Prevost, bunları müzakerelerde koz olarak kullanma çağrısında bulundu.Rus varlıkların dondurulmasıRusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başladıktan sonra, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını, yani yaklaşık 300 milyar euro’yu dondurmuştu. 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği'nde, çoğunlukla dünyanın en büyük ödeme ve takas sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında bulunuyor.Alman medyası, AB'nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarından elde edilen gelirden 10 milyar 100 milyon euro’yu Ukrayna'ya aktardığını bildirmişti.Moskova, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirmişti ve AB'nin yalnızca vatandaşların paralarını değil, aynı zamanda devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/sputnik-azerbaycan-calisanlari-2-aydir-hapiste-kiselevden-gazetecilerin-derhal-serbest-birakilmasi-1098934450.html
belçika
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078167738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a6a02709c63736165edb3f509734ca3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belçika, rusya, avrupa birliği, g7, rusya merkez bankası
belçika, rusya, avrupa birliği, g7, rusya merkez bankası
Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’
Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Prevost, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulması fikrine karşı olduklarını belirtti.
Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Maxime Prevost, dondurulan Rus varlıklarına el konulması fikrini değerlendirdi.
Prevost, “Belçika, bu varlıklara el konulmasına karşı çıkıyor. Neden? Çünkü bu varlıklar uluslararası hukuk tarafından iyi korunuyor. Bu, varlıklara el konulmasının sistemde finansal istikrarsızlığa yol açacağı ve euro’ya olan güveni zedeleyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar tüm üye ülkeler için temel riskler” ifadesini kullandı.
Varlıkların ‘riskli yatırımlar’ kategorisine aktarılmasına ilişkin tartışmalarına da değinen Belçikalı diplomat, böyle bir stratejinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Bu durum hukuki, mali ve yargısal risklerin artmasını sağlayabilir” dedi.
Rus varlıklarının, “Moskova, Kiev'e tazminat ödeyene kadar” dondurulması gerektiğini savunan Prevost, bunları müzakerelerde koz olarak kullanma çağrısında bulundu.
Rus varlıkların dondurulması
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başladıktan sonra, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını, yani yaklaşık 300 milyar euro’yu dondurmuştu. 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği'nde, çoğunlukla dünyanın en büyük ödeme ve takas sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında bulunuyor.
Alman medyası, AB'nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarından elde edilen gelirden 10 milyar 100 milyon euro’yu Ukrayna'ya aktardığını bildirmişti.
Moskova, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirmişti ve AB'nin yalnızca vatandaşların paralarını değil, aynı zamanda devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.