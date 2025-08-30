https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/belcika-dondurulan-rus-varliklarina-el-konulmasina-karsi-mali-istikrarsizliga-yol-acar-1098935701.html

Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’

Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’

30.08.2025

Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Maxime Prevost, dondurulan Rus varlıklarına el konulması fikrini değerlendirdi.Prevost, “Belçika, bu varlıklara el konulmasına karşı çıkıyor. Neden? Çünkü bu varlıklar uluslararası hukuk tarafından iyi korunuyor. Bu, varlıklara el konulmasının sistemde finansal istikrarsızlığa yol açacağı ve euro’ya olan güveni zedeleyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar tüm üye ülkeler için temel riskler” ifadesini kullandı.Varlıkların ‘riskli yatırımlar’ kategorisine aktarılmasına ilişkin tartışmalarına da değinen Belçikalı diplomat, böyle bir stratejinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Bu durum hukuki, mali ve yargısal risklerin artmasını sağlayabilir” dedi.Rus varlıklarının, “Moskova, Kiev'e tazminat ödeyene kadar” dondurulması gerektiğini savunan Prevost, bunları müzakerelerde koz olarak kullanma çağrısında bulundu.Rus varlıkların dondurulmasıRusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başladıktan sonra, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını, yani yaklaşık 300 milyar euro’yu dondurmuştu. 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği'nde, çoğunlukla dünyanın en büyük ödeme ve takas sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında bulunuyor.Alman medyası, AB'nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarından elde edilen gelirden 10 milyar 100 milyon euro’yu Ukrayna'ya aktardığını bildirmişti.Moskova, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirmişti ve AB'nin yalnızca vatandaşların paralarını değil, aynı zamanda devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.

