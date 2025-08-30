Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/belcika-dondurulan-rus-varliklarina-el-konulmasina-karsi-mali-istikrarsizliga-yol-acar-1098935701.html
Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’
Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’
Sputnik Türkiye
Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Prevost, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulması fikrine karşı olduklarını belirtti. 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T11:53+0300
2025-08-30T11:53+0300
dünya
belçika
rusya
avrupa birliği
g7
rusya merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078167738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_989fb79a345f9ebba676adf34b92b617.jpg
Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Maxime Prevost, dondurulan Rus varlıklarına el konulması fikrini değerlendirdi.Prevost, “Belçika, bu varlıklara el konulmasına karşı çıkıyor. Neden? Çünkü bu varlıklar uluslararası hukuk tarafından iyi korunuyor. Bu, varlıklara el konulmasının sistemde finansal istikrarsızlığa yol açacağı ve euro’ya olan güveni zedeleyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar tüm üye ülkeler için temel riskler” ifadesini kullandı.Varlıkların ‘riskli yatırımlar’ kategorisine aktarılmasına ilişkin tartışmalarına da değinen Belçikalı diplomat, böyle bir stratejinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Bu durum hukuki, mali ve yargısal risklerin artmasını sağlayabilir” dedi.Rus varlıklarının, “Moskova, Kiev'e tazminat ödeyene kadar” dondurulması gerektiğini savunan Prevost, bunları müzakerelerde koz olarak kullanma çağrısında bulundu.Rus varlıkların dondurulmasıRusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başladıktan sonra, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını, yani yaklaşık 300 milyar euro’yu dondurmuştu. 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği'nde, çoğunlukla dünyanın en büyük ödeme ve takas sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında bulunuyor.Alman medyası, AB'nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarından elde edilen gelirden 10 milyar 100 milyon euro’yu Ukrayna'ya aktardığını bildirmişti.Moskova, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirmişti ve AB'nin yalnızca vatandaşların paralarını değil, aynı zamanda devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/sputnik-azerbaycan-calisanlari-2-aydir-hapiste-kiselevden-gazetecilerin-derhal-serbest-birakilmasi-1098934450.html
belçika
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078167738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a6a02709c63736165edb3f509734ca3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belçika, rusya, avrupa birliği, g7, rusya merkez bankası
belçika, rusya, avrupa birliği, g7, rusya merkez bankası

Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’

11:53 30.08.2025
© Sputnik / Антон ДенисовBelçika bayrağı
Belçika bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
© Sputnik / Антон Денисов
Abone ol
Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Prevost, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulması fikrine karşı olduklarını belirtti.
Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Başkanı Maxime Prevost, dondurulan Rus varlıklarına el konulması fikrini değerlendirdi.
Prevost, “Belçika, bu varlıklara el konulmasına karşı çıkıyor. Neden? Çünkü bu varlıklar uluslararası hukuk tarafından iyi korunuyor. Bu, varlıklara el konulmasının sistemde finansal istikrarsızlığa yol açacağı ve euro’ya olan güveni zedeleyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar tüm üye ülkeler için temel riskler” ifadesini kullandı.
Varlıkların ‘riskli yatırımlar’ kategorisine aktarılmasına ilişkin tartışmalarına da değinen Belçikalı diplomat, böyle bir stratejinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Bu durum hukuki, mali ve yargısal risklerin artmasını sağlayabilir” dedi.
Rus varlıklarının, “Moskova, Kiev'e tazminat ödeyene kadar” dondurulması gerektiğini savunan Prevost, bunları müzakerelerde koz olarak kullanma çağrısında bulundu.

Rus varlıkların dondurulması

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başladıktan sonra, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını, yani yaklaşık 300 milyar euro’yu dondurmuştu. 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği'nde, çoğunlukla dünyanın en büyük ödeme ve takas sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında bulunuyor.
Alman medyası, AB'nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarından elde edilen gelirden 10 milyar 100 milyon euro’yu Ukrayna'ya aktardığını bildirmişti.
Moskova, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirmişti ve AB'nin yalnızca vatandaşların paralarını değil, aynı zamanda devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
DÜNYA
Sputnik Azerbaycan çalışanları 2 aydır hapiste: Kiselev’den gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı
11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала