Ahmet Hakan: 3 şey olacak demiştim, biri oldu ikisi kaldı

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "üç şey olacak diye yazmıştım" diyerek bu üç öngörüden birinin gerçekleştiğini vurguladı. Hakan "İmamoğlu, Nobel... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında daha önce yine köşesine taşıdığı üç öngörüden bir tanesinin gerçekleştiğini ifade etti. Ahmet Hakan "Üç vakte kadar şu üç şey olacak diye yazmıştım: BİR: İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü kutlaması için özür dileyecek" diyen Hakan, İmamoğlu'nun özür dilediğini belirtti.Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

