Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ahmet-hakan-3-sey-olacak-demistim-biri-oldu-ikisi-kaldi-1100312240.html
Ahmet Hakan: 3 şey olacak demiştim, biri oldu ikisi kaldı
Ahmet Hakan: 3 şey olacak demiştim, biri oldu ikisi kaldı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "üç şey olacak diye yazmıştım" diyerek bu üç öngörüden birinin gerçekleştiğini vurguladı. Hakan "İmamoğlu, Nobel... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T07:33+0300
2025-10-20T07:33+0300
poli̇ti̇ka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında daha önce yine köşesine taşıdığı üç öngörüden bir tanesinin gerçekleştiğini ifade etti. Ahmet Hakan "Üç vakte kadar şu üç şey olacak diye yazmıştım: BİR: İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü kutlaması için özür dileyecek" diyen Hakan, İmamoğlu'nun özür dilediğini belirtti.Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/tufan-erhurmandan-kendisini-tebrik-eden-cumhurbaskani-erdogan-ve-diger-turk-yetkililere-tesekkur-1100309882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Ahmet Hakan: 3 şey olacak demiştim, biri oldu ikisi kaldı

07:33 20.10.2025
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir
Ahmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "üç şey olacak diye yazmıştım" diyerek bu üç öngörüden birinin gerçekleştiğini vurguladı. Hakan "İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü için özür diledi. 'Ödülü alanın öyle bir kişi olduğunu bilmiyordum' falan diyerek" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında daha önce yine köşesine taşıdığı üç öngörüden bir tanesinin gerçekleştiğini ifade etti. Ahmet Hakan "Üç vakte kadar şu üç şey olacak diye yazmıştım: BİR: İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü kutlaması için özür dileyecek" diyen Hakan, İmamoğlu'nun özür dilediğini belirtti.
Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İKİ: Ali Babacan, partisine kilit vurup AK Parti’ye katılacak. ÜÇ: Mansur Yavaş, herkesi şaşırtan bir siyasi hamle yapacak.

İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü için özür diledi. 'Ödülü alanın öyle bir kişi olduğunu bilmiyordum' falan diyerek. Böylece biri gitti, kaldı ikisi."

Tufan Erhürman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
POLİTİKA
Tufan Erhürman'dan, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür
00:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала