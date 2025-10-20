https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ahmet-hakan-3-sey-olacak-demistim-biri-oldu-ikisi-kaldi-1100312240.html
Ahmet Hakan: 3 şey olacak demiştim, biri oldu ikisi kaldı
Ahmet Hakan: 3 şey olacak demiştim, biri oldu ikisi kaldı
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "üç şey olacak diye yazmıştım" diyerek bu üç öngörüden birinin gerçekleştiğini vurguladı. Hakan "İmamoğlu, Nobel... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında daha önce yine köşesine taşıdığı üç öngörüden bir tanesinin gerçekleştiğini ifade etti. Ahmet Hakan "Üç vakte kadar şu üç şey olacak diye yazmıştım: BİR: İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü kutlaması için özür dileyecek" diyen Hakan, İmamoğlu'nun özür dilediğini belirtti.Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:
Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki
bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:
"İKİ: Ali Babacan, partisine kilit vurup AK Parti’ye katılacak. ÜÇ: Mansur Yavaş, herkesi şaşırtan bir siyasi hamle yapacak.
İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü için özür diledi. 'Ödülü alanın öyle bir kişi olduğunu bilmiyordum' falan diyerek. Böylece biri gitti, kaldı ikisi."