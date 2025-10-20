https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-israile-gidiyor-trumpin-baris-planinin-ikinci-asamasi-basliyor-1100323847.html
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’e gidiyor: Trump’ın 'barış planının' ikinci aşaması başlıyor
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Salı günü İsrail’i ziyaret ederek eski Başkan Donald Trump’ın barış planını destekleme çabalarını hızlandırması bekleniyor... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281112_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_6935342df9ef69d5a35373a41ed89421.jpg
ABD merkezli NewsNation’a göre Washington yönetimi, Donald Trump’ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, Başkan Yardımcısı JD Vance’in diplomatik temaslarda bulunmak üzere İsrail’e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.Netanyahu ve Kushner i̇le görüşecekİsrail medyası N12 ve Times of Israel, Vance’in, ülkede temaslarda bulunan Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini yazdı. Görüşmelerin odağında, Trump döneminde şekillenen Ortadoğu barış planının güncellenmiş versiyonu olacak.Gazze’de i̇nsani̇ yardim zi̇yareti̇N12’nin haberine göre, Vance’in Gazze Şeridi’nde bir insani yardım merkezini ziyaret etmesi ve rehinelerin aileleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. ABD yönetiminin bu ziyaretle birlikte, bölgedeki insani girişimlere daha görünür destek verme mesajı vermeyi hedeflediği belirtiliyor.Barış planı neyi̇ amaçlıyor?Trump’ın 20 maddelik barış planı; İsrail ile Arap ülkeleri arasında ekonomik iş birliği, Filistin’in altyapı ve ticaret reformları, bölgesel güvenlik düzenlemeleri gibi başlıklardan oluşuyor. Ancak plan, daha önce olduğu gibi bu kez de Filistinli yetkililer tarafından eleştirilmesi beklenen unsurlar barındırıyor.
ABD merkezli NewsNation’a göre Washington yönetimi, Donald Trump’ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, Başkan Yardımcısı JD Vance’in diplomatik temaslarda bulunmak üzere İsrail’e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Netanyahu ve Kushner i̇le görüşecek
İsrail medyası N12
ve Times of Israel
, Vance’in, ülkede temaslarda bulunan Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff
ve danışmanı Jared Kushner
ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ile görüşeceğini yazdı. Görüşmelerin odağında, Trump döneminde şekillenen Ortadoğu barış planının güncellenmiş versiyonu
olacak.
Gazze’de i̇nsani̇ yardim zi̇yareti̇
N12’nin haberine göre, Vance’in Gazze Şeridi’nde bir insani yardım merkezini ziyaret etmesi
ve rehinelerin aileleriyle bir araya gelmesi
bekleniyor. ABD
yönetiminin bu ziyaretle birlikte, bölgedeki insani girişimlere daha görünür destek verme
mesajı vermeyi hedeflediği belirtiliyor.
Barış planı neyi̇ amaçlıyor?
Trump’ın 20 maddelik barış planı; İsrail ile Arap ülkeleri arasında ekonomik iş birliği
, Filistin’in altyapı ve ticaret reformları
, bölgesel güvenlik düzenlemeleri
gibi başlıklardan oluşuyor. Ancak plan, daha önce olduğu gibi bu kez de Filistinli yetkililer tarafından eleştirilmesi
beklenen unsurlar barındırıyor.