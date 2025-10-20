https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/6-ile-sari-kodlu-yagis-uyarisi-karla-karisik-yagmur-etkili-olacak-sicakliklar-dusuyor-1100310213.html

6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor

6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor

6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Düşen sıcaklıklar, Meteoroloji tarafından bildirilen karla karışık yağmur ve kar riskiyle birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüyor. Kar yağışı bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Sarı kodlu uyarı varYağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller; Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon.MARMARASabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGESabah saatlerinde Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZBatı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUBölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZBölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZYağışlar kıyılarda ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olabilir. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.DOĞU ANADOLUBölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, yalnızca Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

