6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Düşen sıcaklıklar, Meteoroloji tarafından bildirilen karla karışık yağmur ve kar riskiyle birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüyor. Kar yağışı bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Sarı kodlu uyarı varYağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller; Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon.MARMARASabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGESabah saatlerinde Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZBatı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUBölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZBölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZYağışlar kıyılarda ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olabilir. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.DOĞU ANADOLUBölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, yalnızca Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.
6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur etkili olurken 6 ile sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüyor.

Kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Sarı kodlu uyarı var

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller; Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon.

MARMARA

Bursa – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
Çanakkale – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
İstanbul – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
Kırklareli – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Afyonkarahisar – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Denizli – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
İzmir – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı.
Muğla – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Sabah saatlerinde Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Adana – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Antalya – 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı.
Hatay – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Isparta – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Ankara – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
Çankırı – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
Eskişehir – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Konya – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Bölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Bolu – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
Düzce – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Sinop – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Zonguldak – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Rize – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
Samsun – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Trabzon – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.
Yağışlar kıyılarda ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olabilir. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Kars – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Malatya – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Van – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Mardin – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Siirt – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, yalnızca Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.
