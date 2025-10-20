6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur etkili olurken 6 ile sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüyor.
Kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Sarı kodlu uyarı var
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller; Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon.
MARMARA
Bursa – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
Çanakkale – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
İstanbul – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
Kırklareli – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Denizli – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
İzmir – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı.
Muğla – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Sabah saatlerinde Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Adana – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Antalya – 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı.
Hatay – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Isparta – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Ankara – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
Çankırı – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
Eskişehir – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Konya – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Bölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Bolu – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
Düzce – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Sinop – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Zonguldak – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Rize – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
Samsun – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Trabzon – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.
Yağışlar kıyılarda ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olabilir. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Kars – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Malatya – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Van – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Mardin – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Siirt – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, yalnızca Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.