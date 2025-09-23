https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bakanliktan-diyarbakirdaki-ozel-krese-iliskin-aciklama-siddet-uyguladigi-iddia-edilen-ogretmenler-1099584520.html
Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır
Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'daki özel bir kreşteki çocuklara şiddet uygulandığına dair görüntüler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğretmenlerin görevden alındığını... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T00:20+0300
2025-09-23T00:20+0300
2025-09-23T00:20+0300
türki̇ye
şiddet
anaokulu
kreş
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090923722_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c9c28bb2cb63649be72acb793b37442e.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Diyarbakır'da özel kreşteki şiddet olayına ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı aktarıldı. Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlık tarafından yetkilinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/polislere-mukavemet-ederek-yaralayan-6-supheli-tutuklandi-1099580113.html
türki̇ye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090923722_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6757f8bf0a48974573de05acd775a2a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şiddet, anaokulu, kreş, diyarbakır
şiddet, anaokulu, kreş, diyarbakır
Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır
Diyarbakır'daki özel bir kreşteki çocuklara şiddet uygulandığına dair görüntüler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğretmenlerin görevden alındığını duyurdu. Bakanlık olayın titizlikle takip edildiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Diyarbakır'da özel kreşteki şiddet olayına ilişkin açıklama yayınladı.
Bakanlığın açıklamasında, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlık tarafından yetkilinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."