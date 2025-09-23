https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bakanliktan-diyarbakirdaki-ozel-krese-iliskin-aciklama-siddet-uyguladigi-iddia-edilen-ogretmenler-1099584520.html

Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'daki özel bir kreşteki çocuklara şiddet uygulandığına dair görüntüler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğretmenlerin görevden alındığını... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Diyarbakır'da özel kreşteki şiddet olayına ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı aktarıldı. Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlık tarafından yetkilinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

şiddet, anaokulu, kreş, diyarbakır