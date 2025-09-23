Türkiye
Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır
Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır
Diyarbakır'daki özel bir kreşteki çocuklara şiddet uygulandığına dair görüntüler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğretmenlerin görevden alındığını... 23.09.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Diyarbakır'da özel kreşteki şiddet olayına ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı aktarıldı. Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlık tarafından yetkilinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır

00:20 23.09.2025
Kreş
Diyarbakır'daki özel bir kreşteki çocuklara şiddet uygulandığına dair görüntüler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğretmenlerin görevden alındığını duyurdu. Bakanlık olayın titizlikle takip edildiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Diyarbakır'da özel kreşteki şiddet olayına ilişkin açıklama yayınladı.
Bakanlığın açıklamasında, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlık tarafından yetkilinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
