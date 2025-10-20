Türkiye
Meksika'da dev antik yapı keşfedildi: 'Güneş'in izini süren' akrep şeklinde bir astronomi merkezi bulundu
Meksika’da dev antik yapı keşfedildi: 'Güneş'in izini süren' akrep şeklinde bir astronomi merkezi bulundu
Meksika’nın Tehuacan Vadisi'nde keşfedilen devasa akrep biçimli höyük, bin yıl önce Güneş’in doğuş ve batışını izlemek için inşa edilmiş olabilir. Yaklaşık 60... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Meksika’nın Tehuacán Vadisi'nde ortaya çıkarılan 200 feet (yaklaşık 60 metre) genişliğindeki akrep biçimli höyüğün, Güneş’in yıl içindeki hareketlerini izlemek amacıyla yapıldığını ortaya koydu.Yeni yayımlanan araştırmaya göre, bu devasa toprak ve taş yığını, M.S. 600 ila 1100 yılları arasında inşa edildi. Antik Mezoamerikalılar, bu yapıyı kış ve yaz gündönümlerini takip etmek, ayrıca verimlilik ritüelleri için kullanmış olabilir.Tanrılara adanmış bir astronomi merkeziYaklaşık 3 metre yüksekliğinde olan höyük, aslında bir tören kompleksinin parçasıydı. Bilim insanları, bu kompleksin, hem yaz gündönümü hem de kış gündönümünde gerçekleşen ritüeller için kullanıldığını belirtiyor.Arkeologlar, höyüğün akrep tanrısı Tlāhuizcalpantēcuhtli’yi temsil ettiğini düşünüyor. Bu tanrı, Venüs gezegeni, yağmur ve bereket ile ilişkilendirilen güçlü bir figür olarak Aztek mitolojisinde önemli bir yere sahipti.Kazılarda ayrıca tütsü kapları, seramik parçaları, gıda öğütme taşları (molcajete) ve figürin kalıntıları bulundu — bunlar da alanın dini törenlerde kullanıldığını doğruluyor.Gündönümlerinin sırrı: Güneş 'pençelerden' doğuyorAraştırmacılara göre, gündönümü günlerinde Güneş, akrebin pençeleri arasından doğuyor ve batarken kuyruğunun ucuna denk geliyordu. Bu durum, o dönemdeki çiftçilere ekin zamanı geldiğini işaret ediyordu.Baş araştırmacı James Neely, bu keşfin önemli bir sonucu olduğunu söylüyor:“Bu, Güneş hareketlerine dayalı astronomik bilginin yalnızca elitler tarafından değil, köylü çiftçiler tarafından da kullanıldığını gösteriyor.”Sıradan çiftçilerin gökyüzü bilgisiHöyüğün çevresinde sulama kanalları ve tarım alanlarının bulunması, yapının yönetici sınıfa değil, çiftçilere ait bir gözlem merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da prekolomb öncesi uygarlıkların, beklenenden çok daha gelişmiş bir gökyüzü anlayışına sahip olduğunu gösteriyor.Araştırma, “Ancient Mesoamerica” dergisinde yayımlandı ve uzmanlara göre bu bulgu, Mezoamerikan astronomisi hakkında bilinenleri yeniden şekillendirebilir.
11:24 20.10.2025 (güncellendi: 11:28 20.10.2025)
Meksika'da dev antik yapı keşfedildi: 'Güneş'in izini süren' akrep şeklinde bir astronomi merkezi
Meksika’nın Tehuacan Vadisi'nde keşfedilen devasa akrep biçimli höyük, bin yıl önce Güneş’in doğuş ve batışını izlemek için inşa edilmiş olabilir. Yaklaşık 60 metre genişliğinde olan bu antik yapı, M.Ö. 600– bin 100 yılları arasına tarihleniyor ve sıradan çiftçilerin bile astronomi bilgisine sahip olduğunu gösteriyor.
Bilim insanları, Meksika’nın Tehuacán Vadisi'nde ortaya çıkarılan 200 feet (yaklaşık 60 metre) genişliğindeki akrep biçimli höyüğün, Güneş’in yıl içindeki hareketlerini izlemek amacıyla yapıldığını ortaya koydu.
Yeni yayımlanan araştırmaya göre, bu devasa toprak ve taş yığını, M.S. 600 ila 1100 yılları arasında inşa edildi. Antik Mezoamerikalılar, bu yapıyı kış ve yaz gündönümlerini takip etmek, ayrıca verimlilik ritüelleri için kullanmış olabilir.

Tanrılara adanmış bir astronomi merkezi

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde olan höyük, aslında bir tören kompleksinin parçasıydı. Bilim insanları, bu kompleksin, hem yaz gündönümü hem de kış gündönümünde gerçekleşen ritüeller için kullanıldığını belirtiyor.
Arkeologlar, höyüğün akrep tanrısı Tlāhuizcalpantēcuhtli’yi temsil ettiğini düşünüyor. Bu tanrı, Venüs gezegeni, yağmur ve bereket ile ilişkilendirilen güçlü bir figür olarak Aztek mitolojisinde önemli bir yere sahipti.
Kazılarda ayrıca tütsü kapları, seramik parçaları, gıda öğütme taşları (molcajete) ve figürin kalıntıları bulundu — bunlar da alanın dini törenlerde kullanıldığını doğruluyor.

Gündönümlerinin sırrı: Güneş 'pençelerden' doğuyor

Araştırmacılara göre, gündönümü günlerinde Güneş, akrebin pençeleri arasından doğuyor ve batarken kuyruğunun ucuna denk geliyordu. Bu durum, o dönemdeki çiftçilere ekin zamanı geldiğini işaret ediyordu.
Baş araştırmacı James Neely, bu keşfin önemli bir sonucu olduğunu söylüyor:
“Bu, Güneş hareketlerine dayalı astronomik bilginin yalnızca elitler tarafından değil, köylü çiftçiler tarafından da kullanıldığını gösteriyor.”

Sıradan çiftçilerin gökyüzü bilgisi

Höyüğün çevresinde sulama kanalları ve tarım alanlarının bulunması, yapının yönetici sınıfa değil, çiftçilere ait bir gözlem merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da prekolomb öncesi uygarlıkların, beklenenden çok daha gelişmiş bir gökyüzü anlayışına sahip olduğunu gösteriyor.
Araştırma, “Ancient Mesoamerica” dergisinde yayımlandı ve uzmanlara göre bu bulgu, Mezoamerikan astronomisi hakkında bilinenleri yeniden şekillendirebilir.
