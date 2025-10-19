https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/yeni-asgari-ucret-maratonu-basliyor-isci-isveren-ve-hukumet-toplaniyor-1100301758.html

Yeni asgari ücret maratonu başlıyor: İşçi, işveren ve hükümet toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Kurul, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele alacak. 19.10.2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulunu, 21 Ekim’de bir kez daha toplayacak. Toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılacak.Yeni toplantıda, aralık ayında başlayacak 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi masaya yatırılacak.İşçi tarafı tepkiliTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, 2025 yılı asgari ücretine tepki göstermişti. Atalay, “Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı sürece TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.Benzer şekilde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te, komisyon yapısının değişmesi gerektiğini belirtti. Arslan, “TÜRK-İŞ katılmayacaklarını teyit etti. Biz de katılmayacağımızı kendilerine bildirdik.” dedi.Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, her yıl aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık yapıyor. Toplantılar en az 10 üye ile gerçekleştiriliyor ve oy çokluğu esas alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılıyor.Mevcut asgari ücret2025 yılı için geçerli net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş.Bir işçi için brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, işverene toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş.Bu tutarın içinde:Yeni dönem öncesi kritik toplantıÜçlü Danışma Kurulu’nun 21 Ekim’deki toplantısı, 2026 yılı asgari ücret sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.Tarafların görüşleri, Aralık ayında başlayacak resmi Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının seyrini belirleyecek.

