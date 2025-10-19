Trump: Tüm silahlarımızı Ukrayna’ya veremeyiz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/trump-tum-silahlarimizi-ukraynaya-veremeyiz-rusya-topraklari-elinde-tutabilir-1100307806.html
Pazar günü Fox News kanalında yayınlanan Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo programında yayımlanan röportajda ABD Başkanı, 'Beyaz Saray'ın hazırlayacağı bir anlaşma kapsamında Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana ele geçirdiği elinde tutmasına muhtemelen izin verileceğini' belirtti.Pazar günü Bartiromo, Trump'a şu soruyu yöneltti: 'Putin'in, Ukrayna'dan önemli toprak parçaları almadan bu savaşı bitirmeye açık olduğu izlenimini edindiniz mi?'Trump, Fox sunucusunun sözünü keserek "Evet, edindim" yanıtını verdi ve ekledi: 'Bir şeyler vermeden mümkün değil'Trump, açıklamasında ayrıca, barışın hala 'masada' olduğunu düşündüğünü, ancak bunun Ukrayna'nın 'bir şeyler vermesi' olmadan mümkün olmayacağını da ifade etti.Tomahawk sorusuna yanıtABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verip vermeyeceği sorusuna, "Bu konuyu inceliyorum" diye karşılık veren Trump, bununla birlikte ülkesinin de bu füzelere çok ihtiyaç duyduğunu ve bu sebeple bu sürecin çok da kolay olmayabileceğini kaydetti ve ekledi:
Pazar günü Fox News kanalında yayınlanan Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo programında yayımlanan röportajda ABD Başkanı, 'Beyaz Saray’ın hazırlayacağı bir anlaşma kapsamında Rusya’nın Şubat 2022’den bu yana ele geçirdiği elinde tutmasına muhtemelen izin verileceğini' belirtti.
Pazar günü Bartiromo, Trump’a şu soruyu yöneltti: ‘Putin’in, Ukrayna’dan önemli toprak parçaları almadan bu savaşı bitirmeye açık olduğu izlenimini edindiniz mi?’
Trump, Fox sunucusunun sözünü keserek “Evet, edindim” yanıtını verdi ve ekledi:
Yani, o (Putin) bazı bölgeleri kazandı. Bazı toprakları aldı. Onları elinde tutabilir. Ama ben onun savaşın sonlanmasından yana olduğuna inanıyorum.
'Bir şeyler vermeden mümkün değil’
Trump, açıklamasında ayrıca, barışın hala 'masada' olduğunu düşündüğünü, ancak bunun Ukrayna’nın 'bir şeyler vermesi' olmadan mümkün olmayacağını da ifade etti.
ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verip vermeyeceği sorusuna, "Bu konuyu inceliyorum" diye karşılık veren Trump, bununla birlikte ülkesinin de bu füzelere çok ihtiyaç duyduğunu ve bu sebeple bu sürecin çok da kolay olmayabileceğini kaydetti ve ekledi:
Bizim de onlara ihtiyacımız var, tüm silahlarımızı Ukrayna'ya veremeyiz. Bizim de silahlarımız yetersiz kalabilir, bunu yapmak istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni tehlikeye atamam.