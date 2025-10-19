https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/trump-tum-silahlarimizi-ukraynaya-veremeyiz-rusya-topraklari-elinde-tutabilir-1100307806.html

Trump: Tüm silahlarımızı Ukrayna’ya veremeyiz

Trump: Tüm silahlarımızı Ukrayna’ya veremeyiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, bir televizyon kanalına verdiği demeçte Ukrayna’ya Tomahawk füzelerini verip vermeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlarken “Bizim de onlara ihtiyacımız... 19.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-19T19:02+0300

2025-10-19T19:02+0300

2025-10-19T19:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

tomahawk

ukrayna

rusya

fox news

haberler

fox

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281241_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_3b5132ae5a9f6da02d102cd8ea7024d1.jpg

Pazar günü Fox News kanalında yayınlanan Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo programında yayımlanan röportajda ABD Başkanı, 'Beyaz Saray’ın hazırlayacağı bir anlaşma kapsamında Rusya’nın Şubat 2022’den bu yana ele geçirdiği elinde tutmasına muhtemelen izin verileceğini' belirtti.Pazar günü Bartiromo, Trump’a şu soruyu yöneltti: ‘Putin’in, Ukrayna’dan önemli toprak parçaları almadan bu savaşı bitirmeye açık olduğu izlenimini edindiniz mi?’Trump, Fox sunucusunun sözünü keserek “Evet, edindim” yanıtını verdi ve ekledi: 'Bir şeyler vermeden mümkün değil’Trump, açıklamasında ayrıca, barışın hala 'masada' olduğunu düşündüğünü, ancak bunun Ukrayna’nın 'bir şeyler vermesi' olmadan mümkün olmayacağını da ifade etti.Tomahawk sorusuna yanıtABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verip vermeyeceği sorusuna, "Bu konuyu inceliyorum" diye karşılık veren Trump, bununla birlikte ülkesinin de bu füzelere çok ihtiyaç duyduğunu ve bu sebeple bu sürecin çok da kolay olmayabileceğini kaydetti ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ingiliz-basini-putin-ve-trump-gorusmesinden-sonra-kieve-tomahawk-tedariki-zor-gorunuyor-1100279581.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, tomahawk, ukrayna, rusya, fox news, haberler, fox