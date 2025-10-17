Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
İngiliz basını: Putin ve Trump görüşmesinden sonra Kiev'e Tomahawk tedariki zor görünüyor
İngiliz basını: Putin ve Trump görüşmesinden sonra Kiev'e Tomahawk tedariki zor görünüyor
İngiliz Spectator dergisi, Putin ve Trump arasında 16 Ekim’de gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Dergi, Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin Ukraynalı yetkililerin Amerikan yönetiminin Kiev’e yönelik yaklaşımında iyileşme gözlemlediğini düşündüğü bir sırada gerçekleşerek, zamanlamasının Vladimir Zelenskiy için iyi olmadığını belirtti.Öte yandan Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, Ukrayna basınına verdiği demeçte Kiev’e Amerikan Tomahawk füzelerinin teslimatı konusunun şimdilik askıya alınacağını ifade etti.
İngiliz basını: Putin ve Trump görüşmesinden sonra Kiev'e Tomahawk tedariki zor görünüyor

İngiliz Spectator dergisi, Putin ve Trump arasında 16 Ekim’de gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin tedarikinin zora girdiğini aktardı.
Dergi, Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin Ukraynalı yetkililerin Amerikan yönetiminin Kiev’e yönelik yaklaşımında iyileşme gözlemlediğini düşündüğü bir sırada gerçekleşerek, zamanlamasının Vladimir Zelenskiy için iyi olmadığını belirtti.
Öte yandan Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, Ukrayna basınına verdiği demeçte Kiev’e Amerikan Tomahawk füzelerinin teslimatı konusunun şimdilik askıya alınacağını ifade etti.
