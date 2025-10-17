https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ingiliz-basini-putin-ve-trump-gorusmesinden-sonra-kieve-tomahawk-tedariki-zor-gorunuyor-1100279581.html

İngiliz basını: Putin ve Trump görüşmesinden sonra Kiev'e Tomahawk tedariki zor görünüyor

17.10.2025 - İngiliz Spectator dergisi, Putin ve Trump arasında 16 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin tedarikinin zor göründüğünü bildirdi.

2025-10-17T18:49+0300

2025-10-17T18:49+0300

2025-10-17T18:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

vladimir putin

kiev

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna parlamentosu

tomahawk

Dergi, Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin Ukraynalı yetkililerin Amerikan yönetiminin Kiev’e yönelik yaklaşımında iyileşme gözlemlediğini düşündüğü bir sırada gerçekleşerek, zamanlamasının Vladimir Zelenskiy için iyi olmadığını belirtti.Öte yandan Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, Ukrayna basınına verdiği demeçte Kiev’e Amerikan Tomahawk füzelerinin teslimatı konusunun şimdilik askıya alınacağını ifade etti.

kiev

rusya

ukrayna

2025

Etiketler: abd, donald trump, vladimir putin, kiev, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna parlamentosu, tomahawk