İngiliz basını: Putin ve Trump görüşmesinden sonra Kiev'e Tomahawk tedariki zor görünüyor
İngiliz basını: Putin ve Trump görüşmesinden sonra Kiev'e Tomahawk tedariki zor görünüyor
İngiliz Spectator dergisi, Putin ve Trump arasında 16 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin tedarikinin zora girdiğini aktardı.
Dergi, Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin Ukraynalı yetkililerin Amerikan yönetiminin Kiev’e yönelik yaklaşımında iyileşme gözlemlediğini düşündüğü bir sırada gerçekleşerek, zamanlamasının Vladimir Zelenskiy için iyi olmadığını belirtti.Öte yandan Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, Ukrayna basınına verdiği demeçte Kiev’e Amerikan Tomahawk füzelerinin teslimatı konusunun şimdilik askıya alınacağını ifade etti.
2025
İngiliz basını: Putin ve Trump görüşmesinden sonra Kiev'e Tomahawk tedariki zor görünüyor
İngiliz Spectator dergisi, Putin ve Trump arasında 16 Ekim’de gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin tedarikinin zora girdiğini aktardı.
Dergi, Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin Ukraynalı yetkililerin Amerikan yönetiminin Kiev’e yönelik yaklaşımında iyileşme gözlemlediğini düşündüğü bir sırada gerçekleşerek, zamanlamasının Vladimir Zelenskiy için iyi olmadığını belirtti.
Öte yandan Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, Ukrayna basınına verdiği demeçte Kiev’e Amerikan Tomahawk füzelerinin teslimatı konusunun şimdilik askıya alınacağını ifade etti.