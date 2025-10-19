https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/tropikal-firtina-filipinleri-vurdu-can-kayiplari-artiyor-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1100300344.html

Tropikal fırtına Filipinler’i vurdu: Can kayıpları artıyor, binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler Tropikal Fırtına Fengshen’in etkisi altında. Şiddetli yağış ve sel nedeniyle aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu. Binlerce kişi... 19.10.2025, Sputnik Türkiye

Filipinler, yılın en etkili fırtınalarından biri olan Tropikal Fırtına Fengshen nedeniyle ağır hasar alıyor. Ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası’nda ve merkezindeki bazı bölgelerde yoğun yağış ve taşkınlar günlük hayatı felç etti. Yetkililer, Quezon bölgesinde bir evin üzerine ağaç devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişinin öldüğünü, bir çocuğun kazadan sağ kurtulduğunu bildirdi.On binler güvenlik için tahliye edildi Ulusal afet ajansının açıklamasına göre, 47 binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Bazı bölgelerde su seviyeleri yükselince beş barajın kapakları kontrollü şekilde açıldı.Fırtınanın etkisi altındaki bölgelerde uçuşlar iptal edilirken, Mindanao Adası’nda heyelan nedeniyle iki kişinin kaybolduğu açıklandı. Bukidnon ile Davao’yu birbirine bağlayan ana yol ulaşıma kapandı.Tsunami ve deprem yaraları sarılmadan yeni kriz Fengshen, ülkenin üç hafta içinde büyük depremlerle sarsılmasının ardından geldi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Afetlere her zamankinden daha hazırlıklı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.İklim uzmanları uyarıyor Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının daha sık ve daha yıkıcı hale geldiğini hatırlatıyor. Filipinler her yıl ortalama 20 tayfun ve tropikal fırtına ile karşı karşıya kalıyor.

