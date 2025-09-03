https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/pasifikte-cifte-tehlike-kiko-kasirgasi-ve-dev-tropik-firtina-lorena-ayni-anda-gucleniyor-1099051828.html
Pasifik’te çifte tehlike, Meksika'yı alarma geçirdi: Kiko kasırgası ve dev tropik fırtına Lorena aynı anda güçleniyor
11:42 03.09.2025 (güncellendi: 11:49 03.09.2025)
Doğu Pasifik’te aynı anda iki tropik fırtına etkisini artırıyor. Kiko kasırgası açık denizlerde hızla güçlenirken, Tropik Fırtına Lorena Meksika kıyılarına doğru ilerliyor. Yetkililer, özellikle Baja California bölgesinde yaşayanları şiddetli yağış ve fırtına riskine karşı uyardı.
Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre Lorena, Salı günü Meksika’nın Cabo San Lucas kentinin yaklaşık 250 kilometre güneyinde konumlandı. Saatte 110 km hızla esen rüzgarlarıyla tropik fırtına, kuzeybatıya doğru hareket ediyor. Uzmanlar, Lorena’nın kısa süre içinde kasırga seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Bölgede rüzgarların şiddetlenmesi ve yağış miktarının yer yer 38 santimetreyi bulması bekleniyor. Bu durum, Baja California Sur ve Sonora eyaletlerinde sel ve ani su baskınları riskini artırıyor.
Kasırga Kiko açık denizlerde güçleniyor
