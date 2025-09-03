Türkiye
Pasifik’te çifte tehlike, Meksika'yı alarma geçirdi: Kiko kasırgası ve dev tropik fırtına Lorena aynı anda güçleniyor
Pasifik’te çifte tehlike, Meksika'yı alarma geçirdi: Kiko kasırgası ve dev tropik fırtına Lorena aynı anda güçleniyor
Doğu Pasifik’te aynı anda iki tropik fırtına etkisini artırıyor. Kiko kasırgası açık denizlerde hızla güçlenirken, Tropik Fırtına Lorena Meksika kıyılarına... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre Lorena, Salı günü Meksika'nın Cabo San Lucas kentinin yaklaşık 250 kilometre güneyinde konumlandı. Saatte 110 km hızla esen rüzgarlarıyla tropik fırtına, kuzeybatıya doğru hareket ediyor. Uzmanlar, Lorena'nın kısa süre içinde kasırga seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Bölgede rüzgarların şiddetlenmesi ve yağış miktarının yer yer 38 santimetreyi bulması bekleniyor. Bu durum, Baja California Sur ve Sonora eyaletlerinde sel ve ani su baskınları riskini artırıyor.Kasırga Kiko açık denizlerde güçleniyor Aynı anda Pasifik'in diğer ucunda Kasırga Kiko etkisini artırıyor. Hawaii'nin yaklaşık 2.800 kilometre doğusunda bulunan Kiko, saatte 169 km'ye ulaşan rüzgarlarıyla Kategori 2 kasırga seviyesinde. Herhangi bir kara parçasını şu anda tehdit etmese de, uzmanlar Kiko'nun birkaç gün içinde büyük kasırga seviyesine çıkabileceğini söylüyor.Bölge için uyarılar Yetkililer, özellikle Meksika'nın batı kıyılarında yaşayanların hava raporlarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Cabo San Lucas'tan Cabo San Lázaro'ya kadar tropik fırtına alarmı verildi. Meteoroloji yetkilileri, "Fırtınanın rotasına bağlı olarak yağış miktarı değişebilir, ani sel baskınları ihtimali göz ardı edilmemeli" uyarısında bulundu.
Pasifik’te çifte tehlike, Meksika'yı alarma geçirdi: Kiko kasırgası ve dev tropik fırtına Lorena aynı anda güçleniyor

11:42 03.09.2025 (güncellendi: 11:49 03.09.2025)
© AP Photo / NOAAkasırga
kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / NOAA
Abone ol
Doğu Pasifik’te aynı anda iki tropik fırtına etkisini artırıyor. Kiko kasırgası açık denizlerde hızla güçlenirken, Tropik Fırtına Lorena Meksika kıyılarına doğru ilerliyor. Yetkililer, özellikle Baja California bölgesinde yaşayanları şiddetli yağış ve fırtına riskine karşı uyardı.
Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre Lorena, Salı günü Meksika’nın Cabo San Lucas kentinin yaklaşık 250 kilometre güneyinde konumlandı. Saatte 110 km hızla esen rüzgarlarıyla tropik fırtına, kuzeybatıya doğru hareket ediyor. Uzmanlar, Lorena’nın kısa süre içinde kasırga seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Bölgede rüzgarların şiddetlenmesi ve yağış miktarının yer yer 38 santimetreyi bulması bekleniyor. Bu durum, Baja California Sur ve Sonora eyaletlerinde sel ve ani su baskınları riskini artırıyor.

Kasırga Kiko açık denizlerde güçleniyor

Aynı anda Pasifik’in diğer ucunda Kasırga Kiko etkisini artırıyor. Hawaii’nin yaklaşık 2.800 kilometre doğusunda bulunan Kiko, saatte 169 km’ye ulaşan rüzgarlarıyla Kategori 2 kasırga seviyesinde. Herhangi bir kara parçasını şu anda tehdit etmese de, uzmanlar Kiko’nun birkaç gün içinde büyük kasırga seviyesine çıkabileceğini söylüyor.

Bölge için uyarılar

Yetkililer, özellikle Meksika’nın batı kıyılarında yaşayanların hava raporlarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Cabo San Lucas’tan Cabo San Lázaro’ya kadar tropik fırtına alarmı verildi. Meteoroloji yetkilileri, “Fırtınanın rotasına bağlı olarak yağış miktarı değişebilir, ani sel baskınları ihtimali göz ardı edilmemeli” uyarısında bulundu.
