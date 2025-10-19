https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/son-dakika-papa-leo-yedi-kisiyi-aziz-ilan-etti-aralarinda-eski-bir-satanist-rahip-de-var-1100303021.html

Papa Leo yedi kişiyi aziz ilan etti: Aralarında eski bir Satanist rahip de var

Papa Leo yedi kişiyi aziz ilan etti: Aralarında eski bir Satanist rahip de var

Sputnik Türkiye

Aziz Petrus Meydanı’nda pazar sabahı çanlar çalarken, Papa 14’üncü Leo yedisi yeni olmak üzere bir dizi kişiyi aziz ilan etti. Bu kişiler arasında Papua Yeni... 19.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-19T14:23+0300

2025-10-19T14:23+0300

2025-10-19T14:23+0300

dünya

papa 14. leo

papa xiv. leo

aziz

aziz petrus meydanı

robert prevost

i̇sa

vatikan

katolik kilisesi

carlo acutis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100302610_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b75844a847d6a8d961b7cb20afc4f38b.jpg

Dünya Misyon Günü kapsamında düzenlenen tören, güneşli bir havada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Papa Leo, “Bugün Tanrı’nın lütfuyla imanı diri tutan yedi tanık, yedi yeni aziz karşımızda duruyor. Onların araya girmesi bize sıkıntılarımızda yardımcı olsun, örnekleri bizi kutsallık çağrısında ilhamla doldursun” dedi.Eski satanist rahipAziz ilan edilenler arasında dikkat çeken isimlerden biri, 1841 doğumlu İtalyan avukat Bartolo Longo oldu. Yeni azizlerden diğerleri ise şöyle:İkinci azizlik ilanı töreniBu, Papa Leo’nun (eski adıyla Robert Prevost) 8 Mayıs’ta Katolik Kilisesi’nin başına geçmesinden bu yana gerçekleştirdiği ikinci azizlik ilanı oldu. Geçen ay da genç yaşta ölen ‘Tanrı’nın influencerı’ olarak bilinen Carlo Acutis ile 1925’te hayatını kaybeden yardımsever Pier Giorgio Frassati aziz ilan edilmişti.Azizlik süreci nasıl oluyor? Papa Leo, yeni azizleri ‘iman uğruna şehit olanlar’, ‘misyonerler’, ‘karizmatik kurucular’ ve ‘insanlığa hizmet eden hayırseverler’ olarak tanımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/papa-14-leo-ilk-yurt-disi-ziyaretini-turkiyeye-yapacak-iznike-geliyor-1099987730.html

aziz petrus meydanı

papua yeni gine

pompei

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa 14. leo, papa xiv. leo, aziz, aziz petrus meydanı, robert prevost, i̇sa, vatikan, katolik kilisesi, carlo acutis, papua yeni gine, pompei, haberler, bartolo longo