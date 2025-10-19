https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/son-dakika-papa-leo-yedi-kisiyi-aziz-ilan-etti-aralarinda-eski-bir-satanist-rahip-de-var-1100303021.html
Papa Leo yedi kişiyi aziz ilan etti: Aralarında eski bir Satanist rahip de var
Papa Leo yedi kişiyi aziz ilan etti: Aralarında eski bir Satanist rahip de var
19.10.2025
Aziz ilan edilenler arasında dikkat çeken isimlerden biri, 1841 doğumlu İtalyan avukat Bartolo Longo oldu. Yeni azizlerden diğerleri ise şöyle:
Dünya Misyon Günü kapsamında düzenlenen tören, güneşli bir havada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Papa Leo, “Bugün Tanrı’nın lütfuyla imanı diri tutan yedi tanık, yedi yeni aziz karşımızda duruyor. Onların araya girmesi bize sıkıntılarımızda yardımcı olsun, örnekleri bizi kutsallık çağrısında ilhamla doldursun” dedi.
Vatikan’a göre törene yaklaşık 55 bin kişi
katıldı. Papa, Aziz Petrus Bazilikası’ndan beyaz tören giysileriyle çıkarken, meydandaki binaların cephelerine aziz ilan edilen kişilerin büyük portreleri asıldı.
Aziz ilan edilenler arasında dikkat çeken isimlerden biri, 1841 doğumlu İtalyan avukat Bartolo Longo oldu.
Bir dönem Satanizmle ilgilenen Longo,
daha sonra Katolik inancına geri dönerek Pompei’deki 'Meryem Ana’nın Tesbih Tapınağı'nı kurdu.
Yeni azizlerden diğerleri ise şöyle:
Peter To Rot:
İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgali altında Papua Yeni Gine’de öldürülen bir laik din öğretmeni.
Ignazio Choukrallah Maloyan:
1915’te ölen Ermeni bir başpiskopos.
Jose Gregorio Hernandez Cisneros:
Venezüella'da yoksullar için ücretsiz tedavi sunan ve halk arasında 'yoksulların doktoru' olarak anılan bir hekim.
Maria Carmen Elena Rendiles Martinez:
Sol kolu olmadan doğan ve bu engeline rağmen İsa’nın Hizmetkarları Cemaati'ni
kuran Venezüella doğumlu rahibe.
Vincenza Maria Poloni:
19’uncu yüzyılda Verona’da hastalara hizmet eden Merhamet Rahibeleri Enstitüsü’nün kurucusu.
Maria Troncatti:
1920’lerde Ekvador’a giderek yerli halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye adanan bir İtalyan rahibe.
İkinci azizlik ilanı töreni
Bu, Papa Leo’nun (eski adıyla Robert Prevost) 8 Mayıs’ta Katolik Kilisesi’nin başına geçmesinden bu yana gerçekleştirdiği ikinci azizlik ilanı oldu. Geçen ay da genç yaşta ölen ‘Tanrı’nın influencerı’ olarak bilinen Carlo Acutis ile 1925’te hayatını kaybeden yardımsever Pier Giorgio Frassati aziz ilan edilmişti.
Azizlik süreci nasıl oluyor?
Katolik Kilisesi’nde azizlik süreci üç aşamadan oluşuyor:
kişinin örnek bir Hristiyan yaşam sürmesi, ölümünden sonra en az iki mucizeye vesile olması ve beş yıldan uzun süredir vefat etmiş olması.
Papa Leo, yeni azizleri ‘iman uğruna şehit olanlar’, ‘misyonerler’, ‘karizmatik kurucular’ ve ‘insanlığa hizmet eden hayırseverler’ olarak tanımladı.